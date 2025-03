Muff Potter: Dennis Scheider stirbt mit 47

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Muff Potter haben auf Instagram den Tod ihres ehemaligen Gitarristen Dennis Scheider bekannt gegeben. „Ihr Lieben, Wir haben heute leider eine sehr traurige Nachricht für euch“, beginnt das Band-Posting. „Unser Freund Dennis Scheider ist gestern nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Mit 47 Jahren viel zu früh! Wir sind schockiert und fassungslos.“

Weiter schreiben Muff Potter: „Dennis hat die Band Muff Potter über lange Jahre ganz entscheidend mitgeprägt. Natürlich in seiner Funktion als Gitarrist, Komponist und Texter, vor allem aber durch seinen unverwüstlichen Optimismus, seine Offenheit und nicht zuletzt seinen ganz eigenen, speziellen Witz. Wir sind unendlich dankbar, dass wir diese lange und intensive Zeit mit dir verbringen durften, Dennis. Du wirst für immer in unseren Herzen sein.

Unsere Gedanken sind bei seinen engsten Angehörigen. Wir müssen uns jetzt erstmal der schwer greifbaren Realität dieser Situation bewusst werden. Bitte habt Euch lieb, die Zeit ist kurz. ‚Alles was ist, alles was war /Wir sind immer noch hier, wir sind immer noch da.‘ Shredder, Nagel, Felix, Brami.“

Unter dem Posting von Muff Potter kondolieren etliche Follower, darunter Chuck Ragan: „Es tut mir schrecklich leid, das zu hören, meine Freunde. Herzzerreißend…. Liebe und Licht an euch alle und die Familie des sweeten Dennis.“

Ingo von den Donots: „Ey, das macht mich so so traurig. 😢 Rest easy, punk. Schicke Euch allen eine dicke Umarmung!“

In einem eigenen Post würdigte er auf Facebook den Kollegen Dennis Scheider: „Mann, Dennis… gerade vorgestern hab ich beim Gassigehen noch Deine tolle Stimme auf den Ohren gehabt und gedacht: Ey, wie geil war das eigentlich damals, als wir mit Donots x Muff Potter immer „Oyster“ von Jawbreaker gecovert haben und ab der Hälfte des Songs auf Festivals immer die jeweils andere Band übernommen hat? Wie gut waren die gemeinsamen Parties in den Hotels hinterher? Wie angenehm war das, mit Dir Piano für Eure Platten aufzunehmen? Und was für ein wundervoll angenehmer, entspannter, lieber und talentierter Typ warst Du, bitte? Letztes Jahr haben wir noch über Deine neue Band Die Tiere gesprochen und ich hab’s echt abgefeiert. Ich bin schockiert, dass Du nicht mehr da bist, dankbar für die gemeinsamen Stunden… „Raus aus diesem Chaos, wir haben noch so viel vor“… Gute Reise, Punk! Und ganz viel Kraft an unsere Freunde Muff Potter und sämtliche Hinterbliebenen…“

Torsten Scholz von den Beatsteaks: „😢🖤🖤“.

Madsen: „Der wird uns fehlen. Viel Kraft für euch🖤“

Dennis Scheider

Dennis Scheider schloss sich 1997 Muff Potter an, er ersetzte Bernd Ahlert. Bis zu „Gute Aussicht“ von 2009 war er bei jeder Platte dabei. Nach der Auflösung der Band 2009 war er auch bei der Reunion 2020 kurzzeitig an Bord.

Scheider gründete 2016 außerdem die Band Hotel Scheider. Zuletzt erschien unter dem Namen Die Tiere im Mai 2024 die EP „Wir wollen nichts“.