Muse: Secret Gig auf dem Reeperbahn Festival am Freitag – Ticketinfo

Muse werden einen „Secret Gig“ auf dem Reeperbahn Festival absolvieren – der nun nicht mehr so secret bleiben wird. Das Konzert kündigte Warner Music an, bei denen die britische Band unter Vertrag steht.

Weiterlesen Muse kündigen neues Album „Simultation Theory“ an – neuen Song hier hören Nach ihrem Konzeptalbum „Drones“ strebt die Band mit ihrem neuen Werk „Simultation Theory“ offenbar elektronischere Klänge an. Drei Lieder sind bereits bekannt, nun kommt eine weitere Single dazu.

Bei der „Warner Music Night“ werden Matt Bellamy und Kolllegen am Freitag im Docks auftreten. Eine seltene Gelegenheit, das Trio im kleinen Rahmen zu erleben; in Deutschland werden sie sonst gerne als Headliner für Festivals wie „Rock am Ring“ gebucht.

Muse auf dem Reeperbahn Festival: Wie komme ich an Tickets?

Muse werden sicher Songs ihres kommenden, achtes Studioalbums „Simulation Theory“ vorstellen, das am 09. November erscheint – ihr erstes Werk siet „Drones“ von 2015.

Tagestickets für das „RBF“ für den Freitag gibt es ab 45 Euro. Damit käme man ins Docks. Nur hat das Venue lediglich eine Kapazität von 1500 Besuchern. Und es gibt insgesamt 40.000 Festivalbesucher. Da heißt es: extrem früh anstellen.

Timetable im Docks

20 Uhr: Einlasss

21 Uhr: Hamburger Rapper Disarstar

22 Uhr: HipHopper Stormzy

23.10 Uhr: Muse