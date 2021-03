My Bloody Valentine: Diskografie wird erstmals digital veröffentlicht

Louis Clark soll bereits einige Monate krank gewesen sein – er starb friedlich an der Seite seiner Frau Gloria.

Louis Clark ist am 12. Februar 2021 im Alter von 73 Jahren verstorben. Seine Frau Gloria hat die traurige Nachricht in einem Facebook-Post verkündet. Der Musiker, der für Electric Light Orchestra in den Siebzigern und Achtzigern für mehrere Alben die Streicherarrangements übernahm, sei seit mehreren Monaten krank gewesen. Sadly today Louis, Jemma, Rachel and I had to say goodbye to the most loved, loving and kind man we know. He will be... Gepostet von Gloria Bentley Clark am Samstag, 13. Februar 2021 Gloria Bentley Clark war die zweite Frau des britischen Dirigenten, der auch drei Kinder hatte. „Leider mussten Louis, Jemma,…