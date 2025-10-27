Adam Green veröffentlicht neue EP „Falling Around“ und geht auf Tour

Adam Green hat nach „Houseface University“ mit „Falling Around“ in diesem Jahr erneut eine EP herausgebracht. Die poetisch-surrealen neuen Songs sind ab sofort im Stream zu hören und erscheinen über sein eigenes Label Average Cabbage Records. Es ist der letzte Teil einer EP-Trilogie.

Zu hören sind Greens langjährige musikalische Mitstreiter James Richardson (MGMT), Jesse Kotansky und Loren Humphrey (Cameron Winter, Geese), die von der Sitar bis zur Erhu eine Vielzahl von Instrumenten spielen. Einmal mehr sucht der Musiker nach Liedern, die sich anfühlen, als existieren sie in einer fernen Dimension.

„Was Sie hier hören, sind Aufnahmen aus einem Wohnzimmer zu später Stunde“, so Green. „Übertragungen aus einem gemütlichen Holzraum, in dem wir eine tolle Zeit mit Freunden verbracht haben. Ich glaube, wir haben einige ganz besondere Momente festgehalten. Ich wünschte, jeder Tag würde so klingen wie diese EP.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Adam Green auf Tour 2026

Im Februar 2026 wird Adam Green die Songs seiner neuen EP, aber natürlich auch viele Klassiker auf Europa-Tournee vorstellen. Mit dabei sind auch Konzerte in München, Frankfurt und Köln – präsentiert von ROLLING STONE.

15.02.2026 München, Ampere

16.02.2026 Frankfurt, Zoom

17.02.2026 Köln,Gebäude 9