Nach Morden bei Taylor-Swift-Tanzkurs: Kate Middleton besucht Gemeindehaus in Southport

Nach ihrer Krebs-Diagnose im März hatte sich Kate Middleton weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun ist die Prinzessin von Wales wieder in einen Bürgerdialog getreten. Sie und ihr Ehemann Prinz William besuchten am gestrigen Donnerstag (10. Oktober) ein Gemeindehaus in Southport. Die Räumlichkeiten waren am 29. Juli zum traurigen Schauplatz eines Messer-Attentats geworden.

Bei einer Tanzveranstaltung für Kinder unter dem Motto „Taylor Swift“ erstach ein 17-Jähriger drei Mädchen im Alter von 6, 7 und 9 Jahren und verletzte neun weitere Kinder. Wegen mutmaßlicher Falschmeldungen in sozialen Netzwerken zum angeblich islamistischen Hintergrund des Täters brachen in den Folgetagen an zahlreichen Orten im Vereinigten Königreich teils gewaltsame Demonstrationen, angestiftet durch Anhänger rechtsextremistischer Gruppierungen, aus.

Middleton im Dialog mit Beteiligten

In einem ernsten und andächtigen Gespräch tauschten sich Middleton und ihr Ehemann mit Rettungskräften, Polizeibeamten und Ortsvertretern über den Vorfall aus. Auf X postete die 42-Jährige: „Ein herzliches Dankeschön an die Menschen in Southport, die über ihre Erfahrungen gesprochen haben und den jungen Menschen, die ihr Leben verloren haben, gedenken. Angesichts der Tragödie war die Stärke und Unverwüstlichkeit dieser Gemeinschaft eine starke Erinnerung an die Bande, die uns vereinen. Während die Heilung weitergeht, finden Sie Trost in der unglaublichen Unterstützung um Sie herum. Jede gemeinsame Erinnerung, jeder Akt der Freundlichkeit und jeder Moment der Einigkeit gibt Hoffnung für die Zukunft und sorgt dafür, dass die Toten nie vergessen werden.“

Der X-Post von Kate Middleton:

Swifties unterstützen Hinterbliebene

Die Messerattacke in der Küstenstadt im Nordwesten Englands ließ nicht nur Middleton betroffen zurück. Auch Taylor Swift veröffentlichte auf Instagram ein Statement, in dem sie ihre Anteilnahme kundtat. Um Gelder für die Familien der Opfer zu sammeln, starteten darüber hinaus zwei Swifties eine Spendenaktion. In nur zwei Tagen kamen dabei über 280.000 Pfund (ca. 332.000 Euro) zusammen.