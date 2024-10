US-Wahlkampf: Zollt Tim Walz hier Taylor Swift Tribut?

Im Rahmen des US-Präsidentschaftswahlkampfs trafen sich der Demokrat Tim Walz und der Republikaner JD Vance am 1. Oktober 2024 zur großen TV-Debatte. Dabei ging es heiß her zwischen den beiden Vizepräsidentschaftskandidaten. Für viele Taylor-Swift-Fans jedoch das Highlight des Abends: Der Politiker trug zwei jener Freundschaftsarmbänder, deren Austausch bei „Swifties“ seit vielen Jahren Tradition ist.

Gut möglich, dass es sich dabei um offizielles Wahl-Merchandise handelt – denn auf der offiziellen Kampagnenwebsite lassen sich für 20 Dollar Freundschaftsbändchen mit der Aufschrift Harris/Walz erwerben. Die Twitter-Seite „Swifties for Kamala“ sieht in Walz‘ Armband jedenfalls einen klaren „Taytay“-Verweis.

Für einige Gegner des demokratischen Vizepräsidentschaftskandidaten bot dies indes Grund für Spott: „Welcher erwachsene Mensch macht so etwas?“, schreibt eine Kritikerin etwa.

Tim Walz nennt Swift sogar in Debatte

Taylor Swift ist immer wieder Thema im US-Wahlkampf. Am Ende der Debatte nannte Walz Swift sogar namentlich, wie hier zu sehen ist:

Swift unterstützt Harris/Walz

Swift hatte im September 2024 ihre Unterstützung für Kamala Harris und Tim Walz bekanntgegeben. „Ich werde bei den Präsidentschaftswahlen 2024 meine Stimme für Kamala Harris und Tim Walz abgeben. Ich stimme für @kamalaharris, weil sie für die Rechte und Anliegen kämpft, von denen ich glaube, dass sie einen Kämpfer brauchen, der sie vertritt“, so die Musikerin.

Swift weiter: „Ich halte sie für eine besonnene, begabte Führungspersönlichkeit und glaube, dass wir in diesem Land so viel mehr erreichen können, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geleitet werden. Ich war so ermutigt und beeindruckt von ihrer Wahl des Kandidaten @timwalz, der sich seit Jahrzehnten für LGBTQ+ Rechte, IVF und das Recht der Frau auf ihren eigenen Körper einsetzt.“