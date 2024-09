The Who: Deshalb ist Pete Townshend der größte Fan von Taylor Swift

Der Gitarrist und Mitbegründer von The Who, Pete Townshend, hat kürzlich sein Lob für das Songwriting von Popstar Taylor Swift ausgesprochen. Im Podcast „What It Takes“ erklärte er, dass er Swifts Hingabe und Leidenschaft für die Musik bewundere.

Taylor Swift verkörpert Freude und Engagement in ihrer Musik

„Ich liebe, was sie macht,“ sagte Townshend und fügte hinzu, dass Swift vielleicht nicht immer seinem persönlichen Musikgeschmack entspreche, er aber die offensichtliche Freude, die sie an ihrer Arbeit habe, sehr schätze. „Damit kann ich mich identifizieren,“ so der Brite. „Sie scheint es wirklich zu lieben,“ sagte er weiter, und sieht ihre Musik als Beweis für ihre Hingabe und ihr Engagement. „Ich liebe die Tatsache, dass sie so viel Freude an dem hat, was sie tut.“

Townshend, bekannt für seinen eigenen Einfluss auf die Rockmusik, ist kein Fremder, wenn es um die Anerkennung von Talenten aus verschiedenen Generationen geht. Er stellte Swift in eine Reihe mit den großen Songwritern der Vergangenheit, wie George Gershwin, und lobte sie dafür, dass sie ihren Erfolg mit Authentizität und Freude lebe.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dies ist nicht das erste Mal, dass sich Townshend positiv über Swift äußert. Bereits 2019, als die Sängerin in einen Rechtsstreit um ihre Masteraufnahmen verwickelt war, zeigte der 79-Jährige Mitgefühl und kritisierte den Umgang mit ihrem musikalischen Werk. Nachdem Swifts frühe Alben ohne ihr Wissen an den Musikmanager Scooter Braun verkauft wurden, äußerte sich Townshend in einem Interview mit Rolling Stone tief betroffen: „Es ist herzzerreißend, was sie durchmacht. Es ist ihre Musik, es sind ihre Worte.“

Pete Townshend vergleicht Swifts Tour mit dem Spirit von Woodstock

In einem weiteren Interview Anfang 2024 würdigte Townshend außerdem die „Eras Tour“, die weltweit Erfolge feiert. Er lobte besonders die sichere und positive Atmosphäre, die die Sängerin bei ihren Konzerten für ihre Fans schaffe. „Sie hat einen Raum geschaffen, in dem sich die Menschen sicher und verbunden fühlen können,“ sagte der Musiker damals. Diese Qualität verglich er mit der Atmosphäre, die in den späten 60er- und frühen 70er-Jahren auf Festivals wie Woodstock spürbar gewesen sei, wo Musik Menschen zusammenbrachte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In einem Interview mit „Record Collector“ fragte Townshend zudem, warum heutige Künstler:innen wie Taylor Swift so hart arbeiten müssten, um erfolgreich zu bleiben. Mit Blick auf ihre intensiven Tourpläne fragte er sich, warum moderne Musiker:innen so viel Energie aufbringen müssten, um ihre Karrieren am Laufen zu halten. Die 34-Jährige tourt derzeit mit ihrer rekordbrechenden „Eras Tour“, die schätzungsweise zwei Milliarden Dollar einspielen wird.

„Warum muss es so verdammt schwer sein, ein Rockstar zu sein? Warum müssen Musiker wie Swift oder Dylan so viel arbeiten?“ fragte Townshend und drückte seine Verwunderung darüber aus, was heutige Künstler antreibe. Obwohl er selbst die Bühne genieße, habe er nicht denselben Antrieb wie Musiker wie Swift, die es offensichtlich lieben, auf der Bühne zu stehen.