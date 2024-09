Oasis vs. Sabrina Carpenter: „Live Forever“ und „Taste“ kämpfen um Chartsspitze

Erst die Ankündigung ihrer 2025er Live-Wiedervereinigung und nun das Erobern der Charts: Mit der für den Sommer angedachten Tournee und der neu erschienenen Jubiläumsedition ihres Debütalbums „Definitely Maybe“ haben Oasis für Aufruhr in der Musikwelt gesorgt. Und nun wetteifert die Band auch noch mit Sabrina Carpenter um die Nummer-eins-Single in den Charts.

Derzeit ist „Taste“ ganz vorne – wie lange noch?

Schon in der zweiten Woche hintereinander lässt sich Sabrina Carpenter mit drei Liedern ihres aktuellen Albums „Short n‘ Sweet“ ganz oben in den britischen Charts finden. Laut „Official Charts“ belegen ihre Stücke „Taste“, „Please Please Please“ und „Espresso“ (in der Reihenfolge) die Plätze eins bis drei. Doch nun bekommt die US-amerikanische Sängerin Konkurrenz von den Musikern aus Manchester. Oasis können nämlich mit ihren alten Hits „Wonderwall“ (achter Rang), „Don’t Look Back In Anger“ (siebter Rang) und „Live Forever“ (vierter Platz) neu in den Charts einsteigen. Vor allem letzterer hat entsprechend potenziell die Chance, einen – oder vielleicht alle – Songs von Carpenter von den vordersten Plätzen zu verdrängen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Live Forever“, die Hymne an das Leben und all den damit einhergehenden Schmerz, erreichte bei dessen Ersterscheinung als höchste Platzierung den zehnten Rang und hielt sich insgesamt 66 Wochen in den Charts. Können die Gallagher-Brüder die damalige Bestmarke sogar noch einmal toppen?

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Oasis-Tickets = heiße Ware

Für Fans von Oasis dürfte „Live Forever“ nicht der einzige Hit sein, den sie bei der Live-Reunion-Tour hören wollen. Vom 4. Juli bis zum 17. August 2025 werden Noel und Liam Gallagher sowie das restliche, noch unbekannte Line-up Auftritte in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin absolvieren.

Der Ansturm auf die Tickets übertraf alle Erwartungen und sorgte für zwischenzeitliche Ausfälle der Vorverkaufsseiten. Inzwischen ist jedes Konzert restlos ausverkauft.