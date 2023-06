Nach Rammstein-Statement zu neuen Missbrauchsvorwürfen: So reagieren die Fans

Foto: Jes Larsen. All rights reserved.

Anlässlich der neuen, schweren Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann veröffentlichte die Band am Samstag (03. Juni) ein Statement, in dem sie unter anderem darum bat, nicht vorverurteilt zu werden — und in dem sie „jede Art von Übergriffigkeit“ dezidiert verurteilt. In den sozialen Netzwerken sind die Reaktionen darauf gemischt.

Viele Fans stellen sich klar auf die Seite der Berliner Musiker. Eine Instagram-Nutzerin berichtet etwa von ihren eigenen (positiven) Erfahrungen mit der Gruppe. „Ich war auf der Pre-Party, ich war auf der After-Party. Till war absolut nett und freundlich zu seinen Fans. Wahrscheinlich suchen die Leute immer noch auf diese Weise nach Aufmerksamkeit“, meint sie. Ähnlich beschreibt das eine andere Person: „Ich habe mich immer sicher backstage gefühlt! Musiker, Crew und ihre Freunde waren immer höflich und nett. Ich glaube euch und hoffe, dass alles sich regelt!“

Eine Social-Media-Userin zeigt sich indes überzeugt, dass Lindemann niemals Gewalt gegenüber Frauen ausüben würde. „Tatsächlich bin ich davon überzeugt, dass sich die betroffene Person sich eher für eine Frau schlagen würde als die Hand gegen sie zu erheben. Abgekartetes Spiel! #istandwithrammstein“, meint sie sie. Neutral argumentiert ein männlicher Fan: „Ich denke, dass Ermittlungen laufen und wir alle, früher oder später, erfahren, was es damit auf sich hatte.“

„Tills öffentliches Verhalten ist schon länger ein Problem“

Es hagelt aber auch viel fundamentale Kritik an Lindemann beziehungsweise der Band. „Tills öffentliches Verhalten ist schon länger ein Problem. Es ist weder stilvoll, noch als künstlerischer Ausdruck zu qualifizieren…“, schreibt eine Person — und wird konkret: „‚Till the End‘ und das Amateur-Video vom Oralsex, das während eines Rammstein-Gigs entstand und während eines Konzerts von Lindemann auftauchte, waren wirklich seltsame Dinge, die niemand wirklich versteht… Es ist so traurig, zu erkennen, dass meine Idole nicht die Menschen sind, für die ich sie gehalten habe“.

Auch Solidarität mit den angeblichen Opfern wird zum Ausdruck gebracht: „Wieso sollten Frauen sowas erfinden, die damit rechnen müssten, dass sie verklagt werden und dazu noch auf Kohle. Ich kann es mir vorstellen, dass es passiert ist“, schreibt eine Kommentatorin. Auch der Inhalt des Statements der Band wird kritisiert: „Wie man mit vielen Worten nichts sagen kann! Zuerst kommt das Geld und dann die Moral. Ihr habt doch auch Töchter, wie erklärt ihr denen das alles?“, meint eine Kommentatorin.

Ein Instagram-Nutzer findet hingegen, Rammstein hätten früher Stellung beziehen sollen. „Der Post kommt zu spät. Der hätte schon vor Tagen kommen müssen. Twitter kann man jetzt nicht mehr im Zaun [sic] halten.“

Jemand anders betont die immer noch geltende Unschuldsvermutung: „Und wieder mal merkt man: Die Menschen und Medien kennen die im Grundgesetz verankerte ‚Unschuldsvermutung‘ offensichtlich nicht, dafür investieren sie lieber fleissig in Stimmungsmache gegen den Beschuldigten. Lindemann ist mit Sicherheit nicht Jedermanns Geschmack, aber dennoch ist NICHTS bewiesen und solange gilt er als unschuldig.“

Rammstein: „Die Vorwürfe haben uns alle sehr getroffen“

Die Band schrieb in ihrem Statement: „Durch die Veröffentlichungen der letzten Tage sind in der Öffentlichkeit und vor allem bei unseren Fans, Irritationen und Fragen entstanden. Die Vorwürfe haben uns alle sehr getroffen und wir nehmen sie außerordentlich ernst. Unseren Fans sagen wir: Es ist uns wichtig, dass Ihr euch bei unseren Shows wohl und sicher fühlt – vor und hinter der Bühne. Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: Beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge. Wir, die Band, haben aber auch ein Recht – nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden.“ Till Lindemann selbst hat sich zu den neuen Vorwürfen bislang nicht geäußert.

Rammstein: „Die Vorwürfe haben uns alle sehr getroffen“

