Nancy Pelosi im Interview: „Das hier ist größer als jeder von uns!“

Spät am 19. August – viel später als jede über 80-Jährige wach sein sollte – stand Nancy Pelosi auf dem Boden des Demokratischen Nationalkongresses in Chicago, volle Sicht auf die Bühne und die Fernsehkameras, und umklammerte ein „We ❤ Joe“-Schild, die Augen voller Tränen.

Für die Anhänger von Joe Biden, die immer noch verbittert sind über die Rolle, die Pelosi dabei gespielt hat, den Präsidenten in den Ruhestand zu treiben, mag der theatralische Auftritt weh getan haben. Aber Pelosi hat sich nie allzu sehr darum gekümmert, was die Leute denken – ihr geht es mehr darum, zu gewinnen. Und es gibt niemanden, den sie diesen November mehr besiegen will als Donald Trump.

Pelosis erste DNC-Veranstaltung, ebenfalls in Chicago, fand statt, als sie 12 Jahre alt war und an der Seite ihres Vaters, des Bürgermeisters von Baltimore, einen ausgestopften Esel namens Adlai trug. Fast ein Dreivierteljahrhundert später kehrte die heute 84-jährige emeritierte Sprecherin in die Stadt zurück, um an dem Kongress teilzunehmen, der möglicherweise der letzte sein wird, den sie als gewählte Vertreterin besucht. „Kongresse haben immer ihren eigenen Charakter, der größtenteils davon abhängt, wer der Kandidat ist, wie die Erfolgsaussichten sind und wer der Gegner ist“, sagt Pelosi, die gerade ihre Memoiren „The Art of Power“ veröffentlicht hat. In diesem Sinne gibt es nur wenige Menschen, die mehr Einfluss auf die besonders ekstatische Aura dieses Kongresses hatten als Pelosi selbst – eine Tatsache, die den Teilnehmern nicht entgangen ist.

Pelosi und ich sprachen zweimal – zuerst in ihrem Hotel in Chicago, nur wenige Stunden bevor Kamala Harris die Bühne betrat, und dann eine Woche nach dem Kongress – über ihre bewegte Karriere und die nächsten Schritte.

ROLLING STONE: Haben Sie die Anstecknadeln gesehen, die die Leute diese Woche tragen und die Sie als Don Corleone – „The Godmother“ – darstellen?

Nancy Pelosi: Ich mag es nicht, wenn jemand mein Gesicht für einen Zweck benutzt, über den er noch nicht einmal mit mir gesprochen hat. Ich denke, sie sind düster. Und „Godmother“? Das kapiere ich nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich kann sie überhaupt nicht leiden. Wir haben den Leuten, die sie verteilt haben, meinen Unmut kundgetan. Die haben echt Nerven. Ich meine, wirklich?

Eine der Partys diese Woche hieß „Hotties for Harris“. Es waren viele junge Leute da, TikTok-Influencer, und sie hatten diese „Hall of Hotties“ an der Wand, und ganz in der Mitte ist das größte Bild von dir.

[lacht] Eine heiße alte Dame.

Man hat das Gefühl, dass Sie in manchen Kreisen fast den Status einer Volksheldin haben. Wie fühlt sich das an?

Die Leute waren sehr nett. Junge Leute machen ihre eigene, sagen wir mal, Repräsentation der einen oder anderen Sache. Ich wusste nicht einmal etwas von dieser [Party], aber die Leute waren sehr nett. Ich sage nur eins: Nimm all diese Energie und stecke sie in die Wahl. Wir müssen diese Wahl gewinnen. Mein Ziel ist es, dass [Trump] nie wieder ins Oval Office einzieht. Er ist gegen alles, was uns am Herzen liegt. Er ist sehr stolz darauf, Roe v. Wade zu kippen . Das ist schrecklich.

Aber das ist schön. Die Leute waren überwältigt mit Wertschätzung, aber ich sage: „[Joe Biden] hat die Entscheidung getroffen. Danken Sie ihm.“ Damit sich das alles lohnt, müssen wir jetzt gewinnen.

Ich habe Sie während der Rede von Präsident Biden am Montag auf dem Parkett gesehen. Hatten Sie schon Gelegenheit, mit ihm zu sprechen?

Nein.