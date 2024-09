Team Harris: Eine schlechte Debatte mit Trump könnte „uns die Wahl kosten“

Die letzten zwei Monate waren in der amerikanischen Politik ein Wirbelsturm: Joe Biden verpatzte die erste Debatte so sehr, dass er aus dem Rennen um die Präsidentschaft aussteigen musste. Jemand hat versucht, ein Attentat auf Donald Trump zu verüben.

Die neue Kandidatin der Demokraten, Vizepräsidentin Kamala Harris, belebte die Hoffnungen der Partei auf die Präsidentschaftskandidatur neu und löste bei einer zuvor niedergeschlagenen Basis große Freude aus, während sie gleichzeitig eine noch nie dagewesene Welle der Spendenbeschaffung auslöste.

Trump könnte durchaus noch der Favorit sein

Oberflächlich betrachtet mag es so aussehen, als hätte sich das Rennen grundlegend verändert: Harris hatte einen tadellosen Wahlkampfauftakt, und Trump war in der absoluten Hölle – er postete wütend seine Gefühle und beschwerte sich wiederholt darüber, dass Harris Biden als Kandidat ersetzt hatte. Doch trotz aller Umwälzungen bleiben die allgemeinen Konturen der Wahl 2024 unheimlich ähnlich: Das Rennen ist knapp – und Trump könnte durchaus noch der Favorit sein.

Bei der Präsidentschaftsdebatte am Dienstag in Philadelphia – der zweiten in diesem Wahlkampf und der ersten zwischen Harris und Trump – steht alles auf dem Spiel.

Angesichts der Tatsache, dass das Rennen zwischen dem Vizepräsidenten und dem ehemaligen Präsidenten unangenehm eng ist – insbesondere in den jüngsten privaten und öffentlichen Umfragen in den wenigen umkämpften Staaten, die die Wahl entscheiden werden – sagen verschiedene Vertreter beider Lager, dass der Wettbewerb am Dienstagabend über die Chancen ihres Kandidaten auf den Einzug ins Weiße Haus entscheiden könnte.

Team Harris glaubt, dass die Debatte entscheidend ist, um die demokratische Ordnung angesichts der faschistischen Launen Trumps zu bewahren. „Es gibt keinen Spielraum für Fehler. Keiner“, sagt ein Verbündeter von Harris, der hinzufügt, dass ein glanzloser Auftritt „uns die Wahl kosten könnte“.

Viele wollen noch mehr über Harris erfahren

Nach Einschätzung der Demokraten, die an ihrer Kampagne mitarbeiten, wird die Debatte sehr wahrscheinlich den Ton angeben – in der politischen Presse und anderswo – für den zweimonatigen Endspurt des Wahlkampfs 2024. Sollte es Harris nicht gelingen, sich dem amerikanischen Volk live im Fernsehen gut zu präsentieren, könnte dies bei einer Präsidentschaftswahl, die an den Rändern ausgetragen wird, katastrophale Folgen haben.

Neue Umfragen der „New York Times“ und des Siena College zeigen, dass viele Wähler noch mehr über Harris und ihre Pläne für das Amt der Präsidentin wissen wollen.

Eine Mehrheit der Wähler ist der Meinung, dass Harris die Schuld für die steigenden Preise und die „Probleme an der Grenze“ trägt, wie es in der „Times“/Siena-Umfrage heißt – was darauf hindeutet, dass die Angriffe der Republikaner auf Harris und ihre Versuche, sie zu definieren, Anklang finden könnten.

So viel zum Thema „positive Stimmung“.

„Es wäre verheerend, wenn wir das vermasseln würden“

Die Harris-Kampagne hat am Sonntag endlich eine Themenseite auf ihrer Website veröffentlicht, anderthalb Monate, nachdem sie zur mutmaßlichen demokratischen Kandidatin gekürt wurde, und zwei Tage vor der Debatte. Jetzt muss sie den Millionen von Amerikanern, die am Dienstag einschalten werden, ihre politische Vision direkt vermitteln, während sie nur wenige Meter von Trump entfernt steht.

„Es wäre verheerend, wenn wir das vermasseln würden“, sagte ein Berater von Harris dem Rolling Stone und fügte hinzu: „Es ist wirklich einer dieser Abende, an denen Versagen keine Option ist, nicht wahr?“

Während sich Harris und Trump auf Dienstagabend in Philadelphia vorbereitet haben, haben ihre Kampagnen aktiv Taktiken und vorgefertigte Sprüche ausgearbeitet, von denen jede Seite glaubt, dass sie dem anderen Kandidaten am besten unter die Haut gehen würden – in der Hoffnung, eine Überreaktion oder ein Stolpern zu provozieren, das sich in den Köpfen der Wähler festsetzt.

Im Vorfeld der Debatte haben Trumps Team und seine Verbündeten ihn dazu gedrängt, bei der Debatte ein „fröhlicher Trump“ zu sein und nicht ein „gemeiner, tyrannischer Trump“, so die „Times“.

Laut zwei Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, haben einige Mitglieder des Harris-Teams bei der Durchsicht aktueller und älterer Videos von Trump – auf Veranstaltungen, bei Medieninterviews, auf der Bühne bei Fernsehdebatten – festgestellt, dass Trump manchmal nicht so leicht zu ködern ist, wie manche annehmen würden.

„Donald Trump ist bekannt dafür, dass er sich leicht dazu verleiten lässt, sich wie ein Tölpel und Rüpel aufzuführen. Wenn man ihn jedoch während und auch nach seiner Amtszeit beobachtet, kann man erkennen, wann er weiß, dass jemand versucht, ihn zu provozieren, und dann weigert er sich einfach, demjenigen zu geben, was er will … zumindest für eine kurze Zeit“, so eine dieser Quellen.

Den ehemaligen Präsidenten effektiv verärgern

In den Wochen vor der Debatte in Philadelphia kam es zu einem weiteren Brainstorming unter den Harris-2024-Verantwortlichen, die jeden Winkel für die Art von Angriffen auf der Bühne ausarbeiten wollten, die eine Chance hätten, den ehemaligen Präsidenten effektiv zu verärgern.

Die beiden Quellen lehnten es ab, über die neuen Ideen zu sprechen, die, wie sie hinzufügten, mit dem Vizepräsidenten geteilt wurden – da sie darauf abzielen, Trump am Dienstag unvorbereitet zu treffen.