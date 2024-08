Nancy Wilson: Heart nach Tour-Pause bald wieder zurück

Alle Fans von Heart dürfen erleichtert aufatmen: Die Rockband wird zu Beginn 2025 ihre „Royal Flush Tour“ fortsetzen, die nach nur ein paar Auftritten aufgrund einer Krankheit von Ann Wilson pausiert werden musste. Das gab ihre Schwester Nancy Wilson bekannt.

Unterbrechung der Royal Flush Tour

Hearts erste Tournee seit 2019 (nach der die Geschwister jeweils ihre Solo-Karrieren verfolgt hatten) hätte mehr als 50 Termine ab April 2024 bis zum Ende des Jahres umfasst, davon 14 in Europa, in Städten wie Antwerpen, Stockholm und Berlin. An Unterstützung hätte es nicht gemangelt – unter anderem Cheap Trick, Def Leppard und Journey zählten zu den prominentesten angekündigten Gaststars.

Doch nach den ersten Konzerten in den USA folgte bereits Ende Mai die ernüchternde Nachricht über Instagram: Die FLead-Sängerin müsse sich einem routinemäßigen medizinischen Eingriff unterziehen. Alle Europa-Termine, und damit auch derjenige in der deutschen Hauptstadt, wären deshalb abgesagt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gesundheitliche Probleme bald behoben?

Weitere Details von Ann Wilson selbst folgten dann im Juli, ebenfalls auf Instagram: Aufgrund eines Krebsgeschwürs seien eine Operation mit anschließender Chemotherapie vonnöten. Beides mache eine Fortsetzung der Tour unmöglich: „Meine Ärzte haben mich angewiesen, den Rest des Jahres der Bühne fernzubleiben, damit ich mich vollständig erholen kann.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Offensichtlich scheint ihr besser zu gehen. Denn Nancy Wilson ist sich ziemlich sicher: „Wir kommen im Februar wieder – wir verschieben die Shows und geben die neuen Termine bald bekannt.“

Endlich wieder Live-Musik

Die Lead-Gitarristin lässt zudem durchblicken, wie sehr sie die gemeinsame Performance ihrer Band vor Publikum vermisst hat: „Wieder auf die Bühne zu gehen, zusammen mit meiner Schwester und diesen großartigen Musikern, die einfach super sind, war wirklich erhebend. Wirklich befriedigend, super aufregend, erfüllend.“ Heart-Anhänger können also bald wieder in den Genuss von dieser Energie und natürlich Klassikern wie „Barracuda“, „Alone“ oder „Crazy On You“ kommen – vielleicht auch bei uns in Deutschland.