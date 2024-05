Das für den 22. Juni 2024 anberaumte Konzert von Heart in Berlin muss abgesagt werden. Das teilte der lokale Veranstalter am Dienstag (28. Mai 2024) mit. Ein Ersatztermin für den Auftritt in der Uber Eats Music Hall (vorher Verti Music Hall) findet nach jetzigem Stand nicht statt.

Tickets sollen beim Ticketverkäufer zurückgegeben werden können. Dazu die Info: „Eventim wird alle Informationen zur Rückabwicklung per E-Mail erläutern. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein zweistufiges Mailing handelt.“

Wie kommt es zur Heart-Absage?

Wie der Veranstalter weiterhin meldet, liege der Grund für die gecancelte Show in der Notwendigkeit für Ann Wilson, sich Ende Mai „einem zeitkritischen, aber routinemäßigen medizinischen Eingriff zu unterziehen, für den eine Genesungszeit von mindestens sechs Wochen vorgesehen ist.“ Die Band um die 73-jährige Wilson und ihrer Schwester Nancy Wilson (Gitarre) „bedauert diesen unglücklichen Umstand zutiefst und hofft, bald nach Europa zurückkehren zu können.“

Die Tournee

Dies wären die ersten Heart-Konzerte seit fünf Jahren geworden. Im April startete die Tournee in den USA, im Anschluß folgen Festivaltermine. Als Support-Act waren Squeeze gebucht worden.

Ihre Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame fand 2013 statt – nach mehr als 35 Millionen Alben verkauften Alben und 20 Singles, die es in die US-amerikanischen Top-40-Charts geschafft haben, darunter „Magic Man“, „Barracuda“, „Crazy on You“ und „These Dreams“.

Die aktuelle Besetzung bilden Nancy Wilson (Rhythmus-, Lead- und Akustikgitarre, Backing- und Leadgesang), Ann Wilson (Leadgesang und Flöte), Ryan Wariner (Lead- und Rhythmusgitarre), Ryan Waters (Gitarren), Paul Moak (Gitarren, Keyboards und Backinggesang), Tony Lucido (Bass und Backinggesang) und Sean T Lane (Schlagzeug).

„Royal Flush Tour 2024“

Zu den anderen Europa-Terminen gibt es noch KEINE Infos.

June 22 – Berlin, DE – UberEats Music Hall

June 24 – Stockholm, SE – Grona Lund

June 25 – Helsinki, FI – Ice Hall

June 27 – Oslo, NO – Tons of Rock Festival

June 30 – Clisson, FR – Hellfest

July 1 – London, UK – The O2*

July 3 – Birmingham, UK – Utilita Arena Birmingham*

July 5 – Nottingham, UK – Capital FM Arena*

July 6 – Manchester, UK – AO Arena*

July 8 – Leeds, UK – First Direct Arena*

July 9 – Glasgow, UK – OVO Hydro*

July 11 – Esch-Sur-Alzette, LU – Rockhal – Club

July 12 – Weert, NL – Bospop Festival