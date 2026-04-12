Natasha Lyonne gibt an, nach Rauswurf aus Flugzeug von ICE festgehalten worden zu sein

Natasha Lyonne hat behauptet, dass Beamte der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE sie festgehalten hätten, nachdem sie von einem kürzlichen Flug begleitet worden war.

In einer Antwort auf einen Beitrag von E! News auf X gab Lyonne Einblicke in die Berichte, wonach sie „benebelt gewirkt“ habe, während sie in der First-Class-Kabine des Nachtflugs saß. Die Schauspielerin räumte ein, Lunesta – ein Medikament gegen Schlaflosigkeit – genommen zu haben, um „ein bisschen Schlaf zu garantieren“ und für einen Auftritt in „The Drew Barrymore Show“ „frisch und ausgeruht“ zu sein.

Lyonne schrieb weiter: „Hatte mich auf Drew und ein tiefgründiges Gespräch gefreut, aber ICE hatte wohl andere Pläne, und ich wurde stattdessen festgehalten. Zeichen der Zeit, schätze ich. Danke für all die Liebe und Unterstützung. Hatte noch nie Probleme mit @Delta oder @TSA. Mein Herz ist bei unseren unbezahlten @TSA-Mitarbeitern. Entschuldigung an alle Reisenden, die aufgehalten wurden.“

ICE an US-Flughäfen

ICE-Agenten sind derzeit an Flughäfen im ganzen Land im Einsatz – offiziell, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten, nachdem das Department of Homeland Security einen Personalengpass bei der Transportbehörde TSA verursacht hat. Eine Sprecherin des DHS, das sowohl ICE als auch die TSA beaufsichtigt, antwortete auf eine Anfrage zu Lyonnes Aussage nicht umgehend.

Einem ursprünglichen Bericht von „Page Six“ zufolge wurde Lyonne von Bord gebracht, nachdem sie angeblich Anweisungen der Flugbegleiter ignoriert hatte, ihren Laptop zu schließen und den Sicherheitsgurt anzulegen. Das Flugzeug hatte zwar bereits zu rollen begonnen, kehrte dann aber zum Gate zurück, wo Mitarbeiter Lyonne beim Aussteigen geholfen haben sollen.

Auf die ersten Berichte reagierend, erklärte Lyonne, ihr „Herz sei bei allen unbezahlten TSA-Agenten an unseren Flughäfen“, und bestätigte, ihren geplanten Auftritt in Barrymores Show verpasst zu haben. Sie kam schließlich doch noch in New York an und wurde am Donnerstagabend bei der Premiere einer neuen Dokumentation über „Saturday Night Live“-Chef Lorne Michaels gesichtet.

Lyonnes gelassene Reaktion

In einem weiteren Post am Freitag schien Lyonne alle Fragen und Sorgen um ihr Wohlbefinden abzuwinken und forderte die Leute auf, „Russian Doll“ noch einmal anzuschauen – als Erinnerung daran, dass „bist du okay“ ihre „unbeliebteste aller nichtssagenden Smalltalk-Phrasen“ sei.

Sie fuhr fort: „Man weiß nie, wie tief die Leute wirklich gehen wollen, also frage ich selten danach, es sei denn, ich habe vor, sechs Stunden mit jemandem zusammenzusitzen und der Antwort wirklich zuzuhören. ‚Wie geht’s‘ steht da auch ganz oben. Meinen die Leute das wirklich ernst, wenn sie sich das gegenseitig fragen? Ist irgendjemand ‚okay‘? Ich bin ziemlich dankbar und es geht mir ganz gut. Surfe viel. Schreibe viel. Gehe ins Theater.“