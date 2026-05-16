„Dann fahren wir nach Kanada“: WM-Nationen fürchten Reisen in Trumps Amerika

Diesen Sommer kehrt die FIFA-Weltmeisterschaft zum ersten Mal seit 1994 nach Nordamerika zurück. Das Gastgebertriumvirat aus den USA, Kanada und Mexiko sollte eigentlich ein Fest des kontinentalen Fußballwachstums werden – und ein Beweis für die verbindende Kraft des beliebtesten Sports der Welt. Aber das hier ist 2026, und Donald Trump hat das Sagen.

Das Turnier findet vor dem Hintergrund eines gewaltsam durchgesetzten Nativismus und eines außenpolitischen Interventionismus der USA statt. Die Trump-Regierung hat ihre einwanderungsfeindliche Politik zu einer tödlichen Überwachungs- und Abschiebemaschinerie ausgebaut und harte Reisebeschränkungen für Länder mit mehrheitlich schwarzer oder muslimischer Bevölkerung erlassen. Derzeit führt sie einen Krieg gegen Iran – ein qualifiziertes Turnierland – und verursacht eine globale Energiekrise, die Reise- und Logistikkosten kurz vor dem Turnier in die Höhe treibt.

Länder werden in die Enge getrieben, Menschenrechtsorganisationen schlagen Alarm, und Fans erwägen, ausschließlich nach Kanada oder Mexiko zu reisen – oder die WM ganz zu meiden –, um möglichen Begegnungen mit einer Regierung aus dem Weg zu gehen, die offenbar entschlossen ist, an Ausländern ein Exempel zu statuieren.

Politischer Schatten über dem Turnier

Die Weltmeisterschaft war schon immer von einem gewissen Maß an politischen Spannungen und Widerstand begleitet; wenn Dutzende Länder am selben Ort zusammenkommen, lassen sich geopolitische Reibungen kaum vermeiden. Die Aufmerksamkeit ist noch gestiegen, nachdem die letzten beiden Turniere in Katar und Russland stattfanden – Ländern mit bekannten, berüchtigten Menschenrechtsbilanzen. Die FIFA hatte vielleicht gehofft, mit der Vergabe der WM 2026 an Nordamerika den angeschlagenen Ruf des Verbands aufpolieren zu können. Doch Trumps Rückkehr hat nur neuen Zündstoff geliefert.

Das sei womöglich die „schlimmste Zeit für die Menschenrechte in den Vereinigten Staaten, vielleicht seit der Bürgerrechtsbewegung“, sagt Jamil Dakwar, Direktor des Menschenrechtsprogramms der American Civil Liberties Union, gegenüber ROLLING STONE in einem Gespräch über die Beobachtung des bevorstehenden Turniers. Die ACLU und eine Koalition aus Menschenrechts-, Bürgerrechts- und Einwanderergruppen versuchen auf breiter Front, Druck auf die Regierung, die FIFA und die lokalen Austragungsorte auszuüben, damit diese – wie Dakwar es formuliert – „ihre Verantwortung ernst nehmen und sicherstellen, dass die grundlegenden Rechte der Menschen geschützt werden – ob es sich um Reisende und Fans handelt, um Journalisten, die über die Sportveranstaltungen berichten, oder um Demonstranten, die im Rahmen des US-amerikanischen und internationalen Menschenrechtsrechts protestieren wollen“.

Seit Trumps Rückkehr ins Amt wurden Inhaber legaler Visa und Aufenthaltstitel willkürlich und über lange Zeiträume festgehalten. Die rasch ausgeweiteten Hafteinrichtungen für die wachsende Zahl von Einwanderungsinhaftierten sind menschenunwürdig und zunehmend tödlich – und die Trump-Regierung scheint zu glauben, sie könne ungestraft durchgreifen, ungeachtet jeder gesetzlichen Grundlage. Inmitten dieses Lärms hat der neue Heimatschutzminister – der frühere Senator von Oklahoma, Markwayne Mullin – öffentlich versichert, dass der ICE zwar als zusätzliche Sicherheitskraft bei WM-Veranstaltungen präsent sein werde, aber nicht, um „massenhaft Leute aufzugreifen“.

Reisewarnungen aus aller Welt

Dennoch versetzt allein die Anwesenheit dieser gewalttätigen, militarisierten Behörde Gemeinden und potenzielle Besucher in Alarmbereitschaft. Einige Länder haben ihre Reisehinweise für Bürger aktualisiert, die mit Touristenvisum zur WM in die USA reisen wollen. Kanada warnte vor Spannungen „im Grenzgebiet zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten“ für Fans mit Tickets für Spiele in beiden Ländern und ergänzte, es könne „eine regionale Empfehlung geben, nicht notwendige Reisen in einen der Grenzstaaten zu vermeiden“.

Deutschland, Frankreich und Irland haben Warnungen im Zusammenhang mit möglicher Gewalt bei Protesten in Minnesota zu Beginn dieses Jahres herausgegeben, bei denen Einwanderungsbehörden zwei amerikanische Staatsbürger erschossen. Frankreich warnt Reisende davor, „plötzliche oder aggressive Gesten zu machen oder die Stimme zu erheben, wenn man mit amerikanischen Strafverfolgungsbehörden spricht“. Australien hat Reisende darauf hingewiesen, dass US-Beamte versuchen könnten, „elektronische Geräte, E-Mails, Textnachrichten oder Social-Media-Konten zu inspizieren“, und dass „die Teilnahme an einer Kundgebung oder Demonstration (auch online) als Verstoß gegen den Aufenthaltsstatus gewertet werden und zur Abschiebung oder Ablehnung eines Visums und/oder Einwanderungsantrags führen kann“. Neuseeland hat seine Bedrohungsbewertung für Bürger, die die USA besuchen, heraufgestuft und warnt vor einem erhöhten Risiko durch Amokläufe und Terroranschläge – sowohl von inländischen als auch von internationalen Akteuren.

Die aktualisierten Reisehinweise drehen sich im Wesentlichen darum, dass Besucher jederzeit Identitätsnachweise und Belege ihres legalen Status bei sich tragen sollen, um bei einer Begegnung mit den Einwanderungsbehörden gewappnet zu sein. Einige Länder sind selbst in den Sog von Amerikas isolationistischem Kurs geraten und sehen sich damit konfrontiert, dass ihren Bürgern die Einreise in die USA schlicht verwehrt wird. Unter den ausgeweiteten Reisebeschränkungen der Trump-Regierung unterliegen Besucher aus fast 40 Ländern vollständigen oder teilweisen Einreiseverboten.

Afrika und der Nahe Osten im Fokus

Besonders gravierend sind die Reisebedenken für potenzielle Besucher aus Afrika und dem Nahen Osten. Die WM hat ihr Teilnehmerfeld in diesem Jahr erweitert, und Afrika schickt zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers zehn qualifizierte Länder. Ebenezer Obadare, Senior Fellow für Afrika-Studien beim Council on Foreign Relations, beklagt gegenüber ROLLING STONE, dass die WM statt von einer Geschichte über das Wachstum des Sports und das gestiegene Niveau auf allen Kontinenten von „Unsicherheit“ rund um Reisen und die Trump-Regierung überschattet werde. „Das ist außergewöhnlich“, sagt er.

Obadare berichtet, dass viele der interessierten afrikanischen Fans, mit denen er gesprochen hat, darüber nachdenken, Spiele in Mexiko statt in den USA zu besuchen. „Sie sagen: ‚Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich diese Chance habe, und Mexiko sendet nicht die gleichen Signale wie die USA. Also fahren wir alle nach Mexiko‘ – und: ‚Wenn Mexiko nicht geht, dann eben nach Kanada.’“

Im vergangenen Monat veröffentlichte die ACLU eine Reisewarnung für potenzielle Besucher, in der auf das Risiko willkürlicher Inhaftierung oder Einreiseverweigerung durch Einwanderungsbehörden, ausgeweitete Einreisebeschränkungen, verstärkte Überwachung sozialer Medien sowie mögliche Misshandlungen durch Einwanderungsbehörden hingewiesen wurde.

FIFA unter Druck

Diese Risiken machten die WM zusammen mit den Einreisebeschränkungen „weniger universell, weniger offen und einladend“, sagt Dakwar. „Die Trump-Regierung hat wiederholt ihre Absicht gezeigt, Menschenrechte ohne jede Rechenschaftspflicht zu verletzen. Aber die FIFA hat, soweit ich weiß, ihre Menschenrechtsverpflichtungen nicht zurückgezogen.“

Amnesty International, eine der führenden globalen Menschenrechtsorganisationen, hat eine eigene Reisewarnung herausgegeben, in der vor „gewaltsamer und verfassungswidriger Einwanderungsdurchsetzung, einschließlich Racial Profiling“, der Unterdrückung der Meinungsfreiheit, invasiven Kontrollen und dem „ernsthaften Risiko grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung und in einigen Fällen des Todes in Einwanderungshafteinrichtungen oder in Gewahrsam“ gewarnt wird.

Daniel Noroña, Advocacy Director für Amerika bei Amnesty International, betont gegenüber ROLLING STONE, dass die FIFA als Reaktion auf frühere Bedenken hinsichtlich der Menschenrechtslage in Gastgeberländern öffentliche Zusagen gemacht hat, an die sie gebunden ist. Im Jahr 2017 verabschiedete der internationale Sportverband seine erste „Human Rights Policy“, die vorschrieb, Menschenrechts- und Bürgerrechtsfragen bei der Auswahl der Gastgeberländer zu berücksichtigen, Meldemechanismen für mutmaßliche WM-bezogene Verstöße einzurichten und Strategien zur Wahrung von „Arbeitsrechten, Antidiskriminierung, Pressefreiheit und Meinungsfreiheit“ zu entwickeln.

Palästinensische Fahnen und Durchsetzungslücken

„Wenn wir mit der FIFA und den Austragungsstädten zusammengetroffen sind und sie sagen, sie täten alles, um die Zusicherung zu erhalten, dass bestimmte Banner und bestimmte Aussagen von Sicherheitsbeamten in den Stadien nicht verboten werden, haben wir unsererseits keine Gewissheit, dass das auch tatsächlich umgesetzt wird“, ergänzt Noroña mit Blick auf den realen Mangel an Durchsetzungsmechanismen.

Er verweist auf das Vorgehen der Regierung gegen pro-palästinensische Demonstranten und Aktivisten, die trotz legalem Aufenthaltsstatus von Einwanderungsbehörden festgenommen wurden. „Was passiert, wenn jemand mit einer palästinensischen Fahne zum Turnier kommt? Palästina ist tatsächlich Mitglied der FIFA, weil es eine nationale Einheit ist – also ist es an diesem Punkt [theoretisch] geschützt.“

„Die FIFA hat viel Spielraum, um die Regierung unter Druck zu setzen, bestimmte Regelungen zu lockern, damit das Turnier wie geplant stattfinden kann – aber das haben wir bislang nicht wirklich gesehen“, fügt er hinzu.

Visaerleichterungen und politisches Taktieren

Am Mittwoch kündigte die Trump-Regierung an, teure Visabürgschaften (teils bis zu 15.000 Dollar pro Person) für Visaantragsteller aus einigen Ländern mit qualifizierten WM-Teams auszusetzen, darunter Algerien, Kap Verde, die Elfenbeinküste, Senegal und Tunesien.

Die Ankündigung erfolgte inmitten internationaler Empörung über die Möglichkeit, dass die harten Einreisebeschränkungen auch für Mannschaften und deren Betreuerstab gelten könnten. Das Weiße Haus hat zudem dementiert, dass Mitglieder der irakischen Fußballnationalmannschaft Einreisevisa verweigert worden seien. Antragsteller aus Ländern des Nahen Ostens, darunter die Türkei und Jordanien, haben von Schwierigkeiten beim Durchlaufen des aufwendigen Genehmigungsverfahrens berichtet.

Einem Bericht der „New York Times“ vom April zufolge versuchte ein Berater Trumps, den Präsidenten und die FIFA unter Druck zu setzen, Iran durch Italien zu ersetzen – das sich nicht qualifiziert hatte –, und zwar nur wenige Wochen vor dem geplanten Turnierstart. FIFA-Präsident Gianni Infantino hat wiederholt bekräftigt, dass Iran angesichts der anhaltenden Feindseligkeiten mit den USA nicht vom Turnier ausgeschlossen werde.

Infantinos Drahtseilakt

Aus Obadares Sicht bewegt sich die FIFA mit Infantino auf einem Drahtseil gegenüber der Trump-Regierung. „Was würde ich tun, wenn ich FIFA-Präsident wäre und zwischen dem Teufel namens Präsident Trump und dem Bedürfnis, ein erfolgreiches Turnier auszurichten, feststecke?“, fragt er. Ein verärgerter Trump könnte Ländern die Visa entziehen, ohne Rücksicht auf die Position des Verbands. „Ich kann diesen Mann nicht einschätzen, oder? Also was tue ich? Ich überreiche ihm diese besondere Trophäe. Ich schmeichle ihm“, fügt er hinzu – eine Anspielung auf den umstrittenen FIFA-„Friedenspreis“, den Infantino Trump im vergangenen Jahr verlieh.

Alle hoffen, dass die WM ein erfolgreicher Monat mit wirklich gutem Fußball wird – und ein sicheres Umfeld für Fans und Spieler, ob aus dem In- oder Ausland. Aus Obadares Sicht projiziert die Trump-Regierung ihre „Ängste vor Einwanderung und [nicht-christlichen] Religionen“ auf ein globales Sportereignis, das historisch gesehen ein Ort des interkulturellen Austauschs war. Der Großteil der leidenschaftlichen Fußballfangemeinde – und der gewachsenen Fankultur – existiert außerhalb der Vereinigten Staaten. Angesichts der aktuellen Instabilität der USA, insbesondere gegenüber Einwanderern, werden viele derjenigen, die „tanzen, die jubeln, die schreien, die zur Lebendigkeit der Atmosphäre beitragen werden“, am Ende zu Hause bleiben.