Tom Morello attackiert Trump und ICE-Missbrauch bei NYC-Event: „Es ist verdammter Faschismus“

Tom Morello, der streitbare Musiker und Aktivist, bekannt durch seine Arbeit mit Rage Against the Machine, Audioslave und Bruce Springsteen, ließ sich am Dienstag kein Blatt vor den Mund nehmen, als er sich der New Yorker Koalition Hands Off NYC bei einer Pressekonferenz und einem Solidaritätsauftritt am 26 Federal Plaza anschloss. Morello wandte sich an eine Menge New Yorker, verurteilte die ICE-Übergriffe der Trump-Regierung und prangerte rechtswidrige Einwanderungshaftpraktiken und -methoden des Weißen Hauses an.

„Meine Mutter und ich lebten früher an der 142nd und Riverside“, sagte Morello und rief damit seine frühen Jahre in Upper Manhattan in Erinnerung. „Schwestern und Brüder, wenn ich in all den Jahren seither eines gelernt habe, dann das: Wenn es aussieht wie Faschismus, klingt wie Faschismus, sich kleidet wie Faschismus, redet wie Faschismus, tötet wie Faschismus und lügt wie Faschismus – Schwestern und Brüder, dann ist es verdammter Faschismus.“

Morello sprach auch aus persönlicher Erfahrung und berichtete von kürzlich erfolgten Verhaftungen aus seinem näheren Umfeld. „Eine enge Familienfreundin wurde kürzlich von ICE entführt. Eine Großmutter, eine gesetzestreue, hart arbeitende Oma. Sie kam eines Abends vom Einkaufen nach Hause, wurde von staatlichen Schlägertrupps überwältigt, in einen Zivilwagen geworfen und ohne den Hauch eines ordentlichen Verfahrens abgeschoben“, sagte er. „Trump behauptet, Einwanderer seien Kriminelle und Vergewaltiger. Nun, diese Einwanderer-Oma hat keine 180 Schulmädchen im Iran durch Bombenangriffe in Stücke gerissen. Und diese Einwanderer-Oma hat keine minderjährigen Kinder zusammen mit Trumps Kumpels aus der Oberschicht auf Epstein Island missbraucht. Genau. Wer Mörder und Vergewaltiger verhaften will, muss nicht weiter suchen als bis zum verdammten Weißen Haus.“

Aufruf zur Massenbewegung

Er rief die Menschen dazu auf, sich gegen die Regierung zu stellen, und forderte eine breitere Bewegung derjenigen, die für das Richtige eintreten. „Wir leben in einer Zeit, in der Ideen ein Verbrechen sind, in der Geschlecht ein Verbrechen ist, in der Hautfarbe ein Verbrechen ist, in der die Wahrheit ein Verbrechen ist – während die wahren Verbrecher bei Diktatoren zu Abend essen und anstoßen, mit Machtfantasien im Kopf und Golfschlägern in ihren kleinen Händen“, sagte er. „Was jetzt gefragt ist, ist eine Massenbewegung friedlicher antifaschistischer Verbrechensbekämpfer. Das seid ihr – also auf geht’s, lasst uns die Macht zurückgewinnen und diese gottverdammte autoritäre Clownshow ein für alle Mal beenden.“

Daraufhin griff Morello zur Gitarre und spielte eine reduzierte Version von Woody Guthries Protestklassiker „This Land Is Your Land“.

Der 26 Federal Plaza beherbergt ein Bundeseinwanderungsgericht und ist seit Langem ein häufiger Protestort für New Yorker, die sich gegen die Übergriffe von ICE und die gezielte Verfolgung eingewanderter New Yorker wehren. Die Veranstaltung reagierte auf die zunehmende ICE-Präsenz in New York und wurde genau eine Woche organisiert, nachdem Border Czar Tom Homan damit gedroht hatte, Sanctuary Cities mit „mehr ICE-Agenten als je zuvor“ zu „überfluten“.

Stimmen der Betroffenen

Auch Allan Dabrio Marrero, ein New Yorker, der fünf Monate lang durch fünf ICE-Einrichtungen verlegt wurde, kam bei der Pressekonferenz zu Wort. „Ich mache mir ständig Sorgen um meine Schwestern und Brüder, die noch drinnen sind und deren Familien dieses kaputte System auseinandergerissen hat“, sagte er.

Murad Awawdeh, Präsident und CEO der New York Immigration Coalition, ergriff ebenfalls das Wort und betonte, dass mehrere der diskutierten Einwanderungspraktiken direkt am Veranstaltungsort stattfänden. „Wir stehen am 26 Federal Plaza, wo zehntausende Menschen erscheinen, um den gesetzlich vorgeschriebenen Weg zu gehen und Einwanderungsschutz zu beantragen. Und tausende New Yorker wurden hier hereingelockt, gefangen genommen und festgehalten. Das hatte nie etwas mit Einwanderungskontrolle zu tun – es geht um Grausamkeit, und das ist der Punkt.“

Morello, der derzeit mit Springsteen und der E Street Band als Teil der 2026 Land of Hope and Dreams American Tour auf Tour ist, macht weiter Druck gegen Trump und ICE. (Er brachte Springsteen auch dazu, im Januar bei einem von ihm organisierten A Concert of Solidarity & Resistance to Defend Minnesota! aufzutreten.)

Morello auf der Springsteen-Tour

„Gemeinsam werden Bruce, die E Street Band und ich auf der Land of Hope & Dreams American Tour im Geist von Freiheit, Gerechtigkeit und Rock ’n‘ Roll ein Schlaglicht auf die aktuellen Bedrohungen für Demokratie und Menschenrechte richten, die uns überall umgeben“, sagte er, als seine Teilnahme an der Tour erstmals angekündigt wurde.

Letzten Sommer veröffentlichte er eine Fuck-ICE-Playlist und organisierte kürzlich eine Benefizveranstaltung für Defend Minnesota.