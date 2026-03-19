Neil Sedakas Todesursache enthüllt

Die Todesursache von Neil Sedaka, einem der erfolgreichsten Performer und Songwriter der Sechziger und Siebziger Jahre, steht nun fest.

Sedaka starb an atherosklerotischer Herz-Kreislauf-Erkrankung (ASCVD), wie aus einer Sterbeurkunde hervorgeht, die der New York Post vorliegt. Als beitragender Faktor wurde Nierenversagen angegeben. Die American Heart Association stuft ASCVD-bedingte Erkrankungen zu den häufigsten Todesursachen weltweit ein; ausgelöst wird die Krankheit durch Plaqueablagerungen in den Arterienwänden.

Sedaka starb am 27. Februar im Alter von 86 Jahren. „Unsere Familie ist am Boden zerstört durch den plötzlichen Tod unseres geliebten Mannes, Vaters und Großvaters Neil Sedaka“, erklärte seine Familie damals in einem Statement. „Eine wahre Rock-and-Roll-Legende, eine Inspiration für Millionen Menschen – und, was für uns, die wir das Glück hatten, ihn zu kennen, noch viel mehr zählt: ein außergewöhnlicher Mensch, der uns unendlich fehlen wird.“

Zwei Karriere-Ären

Im Laufe seiner Karriere erlebte der Singer-Songwriter zwei klar voneinander getrennte Hochphasen. Anfang der Sechziger dominierten seine Pop- und Doo-Wop-Nummern wie „Breaking Up“ und „Oh! Carol“ die Charts – noch vor der Beatlemania. Ein Jahrzehnt später feierte er ein Comeback als Adult-Contemporary-Star mit Songs wie „Laughter in the Rain“ und „Bad Blood“.

2016 veröffentlichte er sein letztes Studioalbum „I Do It for Applause“ und beschloss schließlich, das Songschreiben ganz aufzugeben. „Ich dachte: Wenn man es nicht mehr toppen kann, sollte man aufhören“, sagte er in einem Interview von 2020. „Ich glaube, der Grund, warum ich so lange dabei geblieben bin, ist, dass ich immer die Messlatte höher legen, mich neu erfinden und weiterentwickeln konnte. Es ist noch immer ein wunderschönes Gefühl, wenn meine Musik im Radio läuft – die Songs werden mich überdauern.“