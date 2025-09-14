Neil Young und die Chrome Hearts von Luxusmarke Chrome Hearts verklagt

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Neil Young und seine neue Begleitband, die Chrome Hearts, sehen sich einer Markenrechtsklage der bekannten Luxusmarke Chrome Hearts gegenüber.

Vorwürfe von Chrome Hearts

Die Marke Chrome Hearts ist seit den späten Achtzigern aktiv und für hochwertige Kleidung, Schmuck und Accessoires bekannt. Youngs Chrome Hearts gründeten sich Ende letzten Jahres, veröffentlichten im Juni das Album „Talkin to the Trees“ und tourten im Sommer ausgiebig durch Nordamerika.

In ihrer Klage behauptet Chrome Hearts, dass sie „keine Lizenz erteilt“ oder Young „irgendeine Form von Erlaubnis zur Nutzung des geistigen Eigentums von Chrome Hearts“ gegeben hätten. Weiter heißt es: „Die Beklagten haben die eingetragenen Marken von Chrome Hearts kopiert, um den Ruf von Chrome Hearts auf dem Markt auszunutzen.“

Neben Young werden auch seine Bandmitglieder Micah Nelson, Corey McCormick, Anthony Logerfo und Spooner Oldham sowie Youngs Produktionsfirma The Other Shoe Productions als Beklagte genannt. Ein Sprecher von Young und den Chrome Hearts reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme.

Durch die Verwendung des Namens Chrome Hearts und den Verkauf von Merchandising-Artikeln mit dem Aufdruck „Neil Young and the Chrome Hearts“ sei es „wahrscheinlich, dass Verwechslungen im Markt entstehen“, so die Klage. Zwar weicht Youngs Merch-Design deutlich von den typischen Chrome-Hearts-Logos ab, doch verweist die Marke darauf, dass Drittanbieter bereits fälschlich eine Verbindung zwischen NYTCH und Chrome Hearts angenommen und aktiv beworben hätten.

Streit um Merchandising und Rufausnutzung

Die Klage enthält Screenshots von online verkauften T-Shirts, die Fotos von Young mit Chrome-Hearts-ähnlichen Logos kombinieren. Zudem werde die Band in Vermarktungstexten bewusst mit der Luxusmarke verbunden.

Ein im Verfahren zitierter Online-Text lautet etwa: „Weil es Neil Young ist, oder? Die Stimme einer Generation, der Typ, der dich etwas fühlen lässt. Und Chrome Hearts? Das ist ernsthafter Stil. Das ist edgy, rebellisch, Luxus. Aber dann denkst du an die beiden zusammen, und es macht einfach Klick – der Clash der Ästhetik ergibt plötzlich Sinn.“

Chrome Hearts erklärt, dass sie Youngs Vertretern bereits einen Brief über ihre Markenrechte geschickt und „respektvoll darum gebeten hätten, dass Mr. Young und NYTCH jegliche weitere Nutzung der Chrome-Hearts-Marken unterlassen“. Dennoch tourt die Band weiterhin unter dem Namen, darunter auch ein bevorstehendes Konzert in Los Angeles – dem Sitz von Chrome Hearts.

Die Marke fordert nun eine einstweilige Verfügung, die Young die Nutzung des Namens sofort untersagen würde. Zudem verlangt sie Schadenersatz in nicht genannter Höhe.