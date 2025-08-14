Taylor Swift: Dies ist das Cover und VÖ-Datum von „Life of a Showgirl“

Die große Titelgeschichte zu Depeche Mode: 3 gegen Trump

Die Prince-Titelgeschichte zu „Welcome 2 America“: Prophet im eigenen Land

„Und, Baby, das ist Showbusiness für dich“, schrieb Taylor Swift online zur Enthüllung des Covers ihres neuen Albums „The Life of a Showgirl“, das am 3. Oktober 2025 erscheint. Wie Swift am Mittwoch auf Instagram mitteilte, wurde das kommende Album von ihren langjährigen Weggefährten Max Martin, Shellback und ihr selbst produziert. Fotografiert wurde das Cover von Mert Alas und Marcus Piggott. „The Life of a Showgirl“ ist Swifts Nachfolger zu ihrem 2024 erschienenen Album „The Tortured Poets Department“.

Fan-Merchandise inspiriert von „The Life of a Showgirl“

Bereits bei der Ankündigung im Podcast ihres Freundes Travis Kelce hatte Swift das Cover angeteasert, die endgültige Enthüllung folgte jedoch erst am Mittwoch. Auf Swifts offizieller Website gibt es nun unter anderem orangefarbenes Glitzer-Vinyl, eine Kassette, limitierte Deluxe-CDs und ein Poster – solange der Vorrat reicht.

Obwohl das Album erst im Herbst erscheint, haben Fans bereits begonnen, eigenes Merch zu gestalten. Inspiriert vom neu enthüllten Artwork. Auf Plattformen wie Etsy und Redbubble finden sich Poster, Kleidung, Sticker mit dem Cover-Motiv und Kunstdrucke im Farblook des Albums.

Taylor Swift auf Instagram:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich habe Shows gespielt – drei hintereinander, dann drei Tage frei“, erzählte Swift über den Entstehungsprozess während der Eras Tour in Europa. „Bin nach Schweden geflogen. Zurück zur Tour, und habe parallel daran gearbeitet. Ich war körperlich erschöpft. Aber geistig unglaublich inspiriert und voller Vorfreude.“

Wer möchte, kann jetzt sowohl Fan-Designs als auch die limitierte Poster-Edition und das Album selbst im offiziellen Shop vorbestellen. Am 03. Oktober kommen die Sachen dann zu Hause an …

Und Sabrina Carpenter erfüllt sich weiterhin ihre größten Träume. Die Sängerin wurde soeben als einziger Feature-Act auf Taylor Swifts neu angekündigtem Album „The Life of a Showgirl“ bekanntgegeben – und natürlich flippt sie völlig aus.