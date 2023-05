Nelly Furtado auf dem Beyond the Valley Festival 2022, in Barunah Plains, Australien. (Photo by Martin Philbey/WireImage)

Nelly Furtado hat in einem Interview öffentlich gemacht, dass sie unter ADHS leidet. Die portugiesisch-kanadischen Sängerin erhielt vor 18 Monaten die Diagnose. Jedoch würde sie vermuten, dass sie bereits ihr ganzes Leben damit zu tun hatte, ihr die Musik aber schon im Kindesalter half, mit ihrem Aufmerksamkeitsdefizit umzugehen. Dazu sagt sie: „Da ich als Kind sechs Tage in der Woche Instrumente gespielt habe, blieb es unter Kontrolle.“

Neben dem Musizieren und Singen, wäre für die Grammy-Gewinnerin aber auch das Tanzen eine besondere Hilfe. Ins Tanzstudio zu gehen und an Choreografien zu arbeiten, wären genau richtig für sie, betont sie gegenüber „FAULT Magazine“. Denn die dabei erforderliche Disziplin helfe ihrem Gehirn, im Fokus zu bleiben. Es sei ein natürlicher Weg, mit der Aufmerksamkeitsstörung umzugehen.

Furtado möchte die neue Erkenntnis zudem gelassen nehmen: „Ich glaube, dass ich heute reif genug bin, nicht übermäßig dramatisch auf die Diagnose zu reagieren. Ich setze mich einfach damit auseinander und schaue eher nach Lösungen, anstatt mit mich auf die emotionale Seite der Sache einzulassen“.

Weiterhin unterstreicht sie ihre positive Herangehensweise an das Thema: „Die gute Nachricht ist, dass ich mein Gehirn wirklich gut kennenlerne. Ich liebe es, darüber zu reden, deshalb hoffe ich, meine Erfahrungen mit Menschen teilen und Gespräche darüber führen zu können.“

Neue Musik in Aussicht

Über 20 Jahre ist es mittlerweile her, dass Nelly Furtado mit ihrem Hit „I’m Like a Bird“ an die Spitze der Single-Charts in ihrem Heimatland Kanada kletterte. Auch ihre letzte Platte „The Ride“ erschien schon vor sechs Jahren. Doch im weiteren Verlauf des Gesprächs teilt die Musikerin auch mit, dass sie bereits 100 neue Songs aufgenommen hat. Genug Material für ein neues Album gibt es also. Wann dieses veröffentlicht wird, ist allerdings noch nicht bekannt.