So genial kontert Nelly Furtado den Bodyshamern

Auf Instagram hat Nelly Furtado einen Beitrag ganz ohne Filter geteilt. In der Bildunterschrift schrieb sie eine Ode an die Selbstliebe.

Furtado hat „ein neues Maß an Selbstliebe“ entdeckt

Als Neujahrsgruß postete die Sängerin zwei Fotos auf ihrem Instagram-Kanal. Zu sehen ist sie, wie sie vor einem Spiegel in einem orangenen Bikini posiert und sich dabei selbst fotografiert. Ohne Effekte und ohne Make-up, wie Furtado beteuert. „Diese Fotos sind ungeschminkt und es gibt keine Bearbeitung oder Filter auf diesen Fotos, aber ich habe Sprühbräune“, so die Kanadierin. Und weiter: „Ich habe Besenreiser und sie erinnern mich an meine Mutter und Tanten und das Leben, also denke ich, dass das der Grund ist, warum ich mich bis jetzt noch nicht von ihnen getrennt habe.“

Mit dem Post und der dazugehörigen Caption zelebriert Furtado Selbstliebe und lässt sp keinen Platz für Hass und Bodyshamer:innen. „In diesem Jahr wurde ich mir des ästhetischen Drucks meiner Arbeit auf eine ganz neue Weise bewusst, während ich gleichzeitig ein neues Maß an Selbstliebe und echtem Vertrauen von innen heraus erlebte“, erzählte die 46-Jährige als Einleitung zu ihrem Statement.

Weiterhin hieß es von ihr: „Für alle, die es interessiert, ich hatte nie irgendwelche Operationen im Gesicht oder am Körper oder Vergrößerungen, abgesehen von Veneers auf der obersten Reihe meiner Zähne, vor kurzem.“

Nelly Furtados Post auf Instagram:

Das Werk der Kosmetikerin, der Visagistin und des Stylisten

Immer wieder musste sich die „Maneater“-Interpretin anhören, sie hätte Gesicht und / oder Lippen machen lassen. Nun teilte sie den Gerüchteverbreitenden mit: Sie setze lediglich auf ihre „liebevolle Kosmetikerin“, die die Musikerin mit verschiedenen Seren und Cremen – welche Nelly Furtado angeblich schon mit 20 anfing, zu benutzen – versorge. Außerdem schrieb sie, dass sie vor Events (wie Shootings oder Roten-Teppich-Momenten) auf dem Rücken schlafen und besonders viel Wasser trinken würde.

Plus: Furtado gab preis, dass ihre Visagistin, genauso wie ihr Stylist, hin und wieder zu Face- und Bodytape greifen würden, um eine gewisse Silhouette zu erzielen oder aber dem Make-up-Design mehr Ausdruckskraft zu verleihen. „Mit Körper-Make-up kann auch manchmal konturiert werden, um einen bestimmten Look zu erreichen“, so Furtado. Und: „Make-up kann magische Dinge bewirken! Genauso wie tolle Augenbrauen! Genauso wie ein guter Friseur! Genauso wie tolle Unterwäsche!“

„Feiere deine Individualität“

Die Sängerin beendete ihren Post mit einer Empowerment-Botschaft an ihre Fans für 2025: „Drücke dich frei aus, feiere deine Individualität und sei dir bewusst, dass es völlig in Ordnung ist, mit dem, was du im Spiegel siehst, zufrieden zu sein, und dass es auch in Ordnung ist, etwas anderes zu wollen.“

In der Kommentarspalte wird Furtado für ihre Offenheit und ihre Worte zelebriert. „Echte Frauen gibt es in jeder Form, Größe und Farbe. Alles, was ich sehe, ist eine schöne Frau, die den Badeanzug rockt! Ich liebe deine Botschaft“,heißt es von einer Userin, während eine andere kommentierte: „Selbstliebe und Selbstachtung sind das schönste Licht, das eine Frau ausstrahlen kann.“