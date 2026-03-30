Joni Mitchell singt „Big Yellow Taxi“ bei den Juno Awards

Joni Mitchell wurde bei den Juno Awards 2026 mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Bei der Verleihung im TD Coliseum in Hamilton, Ontario, nahm die Auszeichnung entgegen und gesellte sich zu Sarah McLachlan und Allison Russell, die eine Medley ihrer Songs performten.

McLachlan eröffnete den Auftritt mit Mitchells Song „A Case of You“ aus dem Jahr 1971. Russell stieß für ein Duett von „Both Sides Now“ dazu. Die beiden Sängerinnen holten Mitchell dann für eine mitreißende Version von „Big Yellow Taxi“ auf die Bühne, in die auch viele der anderen anwesenden Musikerinnen und Musiker einstimmten.

Der kanadische Premierminister Mark Carney war persönlich zugegen, um Mitchell die Auszeichnung zu überreichen. „Jonis Musik hat nicht nur den Soundtrack unseres Lebens geliefert“, sagte Carney. „Sie hat Kultur verändert, Generationen inspiriert und neu definiert, was Songwriting sein kann.“

Mitchell über Carney und ihr Leben

In ihrer Dankesrede ging Mitchell auf Carneys Führungsrolle ein und sagte dem Publikum: „Ich lebe in den Staaten, und ihr wisst, was dort gerade passiert.“ Über Carney fügte sie hinzu: „Dieser Mann ist ein Segen. Ihr könnt euch glücklich schätzen.“

Sie sprach auch darüber, wie sehr sich ihr Leben in den vergangenen Jahren verändert hat. „Ich hatte ein [Hirn-]Aneurysma, das mein Leben verändert hat – seltsamerweise zum Besseren“, sagte sie. „Ich lag im Koma, was mir geholfen hat, mit dem Rauchen aufzuhören. Und mein Haus füllte sich mit den wunderbarsten Krankenschwestern. Jahrelang war ich mit Männern auf Tour; jetzt lebe ich in einem Haus voller Frauen. Mein Leben hat sich also zum Besseren gewendet – aus einer Katastrophe heraus, wie ein Phönix, der ein besseres Leben erblühen lässt.“

Die Juno Awards sind Kanadas Entsprechung zu den Grammys. Bei der Verleihung gewann Tate McRae für „So Close To What“ in den Kategorien „Album of the Year“ und „Pop Album of the Year“, für ihren Song „Sports Car“ in der Kategorie „Single of the Year“ und wurde zusätzlich als „Artist of the Year“ ausgezeichnet. Cameron Whitcomb bekam den Award für „Breakthrough Artist or Group of the Year“.

Nelly Furtado und Drake

Die Show würdigte außerdem Nelly Furtado mit ihrer Aufnahme in die Canadian Music Hall of Fame – begleitet von einem vorab aufgezeichneten Videobeitrag von Drake. „Eine Frau in der Musikbranche zu sein, in welcher Ära auch immer, das nötigt mir großen Respekt ab“, sagte Drake. „Die Männer in diesem Business machen es einem wahrlich nicht leichter. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist der Respekt, den alle Männer zeigten, wenn sie über dich sprachen.“