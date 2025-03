Nena wird 65: Zum Geburtstag feiert sie den Frühling

Nena-Konzert in Bad Segeberg abgesagt – nach Verstoß gegen Hygienekonzept

Nena wird am Montag am 24. März, 65 Jahre alt. Die Sängerin feiert sowieso, denn jeder neue Tag ist für sie ein Grund, sich zu freuen, wie sie sagt. Und an ihrem Geburtstag lädt sie zu einer Frühlingsfete ein.

Nena freut sich über jeden Tag

Der „Bild“ erzählte die „99 Luftballons“-Sängern, dass sie ihren Geburtstag feiert, das aber keine große Sache ist. Sie feiert schließlich jeden Tag: „Ich danke Gott jeden Morgen, wenn ich aufwache, dafür, dass mir wieder ein neuer Tag geschenkt wurde.“

Sie kettet ihre Vorstellung vom Leben, und wie sie wegen eines bestimmten Alters zu sein hat, nicht an ihr biologisches Alter: „Ich feiere jeden Tag meines Lebens, auch den wundervollen Tag heute, an dem ich nach menschlicher Zeitrechnung 65 Jahre alt werde. Ich fühle mich zeitlos. Ich denke nicht in Zeitabschnitten und ich bin auch keine Zahl.“

Wenn sie Geburtstag hat, dankt sie sich ihren Eltern: „An meinem Geburtstag ehre ich meine Mutter und meinen Vater, die mir mein Leben ermöglicht haben.“

Die Sängerin mit „Liebe ist“ live

Nena feiert den Frühlingsbeginn

An ihrem Geburtstag bleibt sie nicht allein, sondern lädt zu einer großen Sause. Sie feiert aber weniger sich selbst als den Beginn des Frühlings.

„Ich freue mich auf eine schöne Geburtstagsparty, wo wir ausgiebig tanzen werden. Das habe ich mir für dieses Jahr gewünscht. Den Tanz in den Frühling, der alles neu erblühen lässt und für Neuanfang steht.“

Wie die Frühlings- und Geburtstagsfeier bei Nena aussehen könnte, zeigt ein Reel, das die Sängerin tanzend in einer Wohnung zeigt.

Das Geburtstagskind tanzt in einer Wohnung

Den Frühling als Grund zum Feiern zu nehmen zieht nahezu (20. März) mit dem Fest Nouruz gleich, das im iranischen, kurischen, afghanischen und tadzjikischen Raum gefeiert wird. Gleichzeitig zur Feier des Frühlings wird auch das neue Jahr eingeweiht.

Nena auf der Bühne und auf Tour

Zuletzt ist sie am 12. März mit DJ Westbam aufgetreten, sie spielten ihren gemeinsamen Track „Oldschool, Baby“.

Die Sängerin geht im Sommer auf ihre „Wir gehören zusammen“-Tour.

Vor allem im August gibt es viele Termine in Deutschland. Ansonsten tritt sie zwischen dem 14. Juni und 26. Oktober auch noch in den Ländern Österreich, Polen, Slowenien, Tschechien, Dänemark, Frankreich, England, Kroatien und Italien auf.