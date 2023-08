Madonna: „Es ist großartig, am Leben zu sein“

Foto: AFP via Getty Images, BEN STANSALL. All rights reserved.

Madonna sagt ihren Fans, dass es „großartig ist, am Leben zu sein“, nachdem sie am 16. August ihren 65. Geburtstag gefeiert hat. Die Nachricht kommt nach ihrem kürzlichen Aufenthalt auf der Intensivstation aufgrund einer bakteriellen Infektion. Nach ihrem Krankenhausaufenthalt war Madonna außerdem gezwungen, mehrere Konzerte aus gesundheitlichen Gründen zu verschieben.

Nun hat die Sängerin in den sozialen Medien ein Update geteilt, das sie bei der Feier ihres 65. Geburtstags mit Freund:innen und Familie zeigt und bestätigt, dass sie sich fast vollständig erholt hat, nachdem ihre Familie nach dem Vorfall „auf das Schlimmste vorbereitet“ war.

Auf ihrer offiziellen Instagram-Seite teilte Madonna, die mit bürgerlichem Namen Madonna Louise Ciccone heißt, am Freitag (18. August) eine Montage von Clips von ihrer Geburtstagsfeier, die in Portugal stattfand.

„Es ist großartig, am Leben………… zu sein … und erstaunlich, meine Tanzschuhe anziehen zu können und meinen Geburtstag zu feiern! Ich bin so dankbar“, schrieb sie. „Danke an Lissabon und an alle, die das möglich gemacht haben!“

Während im Hintergrund ihr Klassiker „Vogue“ aus dem Jahr 1990 läuft, zeigt die Bildmontage die Musikerin mit engen Freund:innen auf einem Boot, beim Reiten am Strand, beim Tanzen, beim Abendessen und beim Mitsingen von Elton Johns „Your Song“.

Sehen Sie hier den Madonnas Beitrag auf Instagram