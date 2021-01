Neuer Brief enthüllt: John Lennon plante Rückkehr nach Großbritannien

Beatles-Legende John Lennon wurde 1980 erschossen. Ein neu entdeckter Brief enthüllt nun, dass der Musiker einen Tag zuvor in einem Telefonat mit Freude in die Zukunft geblickt haben soll. Grund dafür sei die geplante Rückkehr nach Großbritannien gewesen und das zeitnahe Wiedersehen mit einer geliebten Tante Mimi Smith.

Brief stammt von Mimi Smith

Dass das besagte Telefonat zwischen Lennon und Smith stattgefunden hat, zeigt nun ein neuer Brief aus dem Nachlass der britischen „Daily Express“-Journalistin Judith Simons. Kurz nach dem Mord an Lennon drückte sie öffentlich ihre Anteilnahme aus, woraufhin sie einen Brief von Mimi Smith erhielt. Diese bedankte sich zunächst für die rührenden Worte der Journalistin und erzählte ihr dann von ihrem letzten Telefonat mit Lennon.

Lennon habe vor Aufregung gesprudelt

Smith erwähnte unter anderem: „Er hat in der Nacht zuvor angerufen und war witzig, lustig, aufgeregt, dass er bald zurückkommt. Er konnte es kaum erwarten, mich zu sehen. Das freut mich natürlich.“ Weiter schrieb sie: „Ich versuche, dieses schreckliche Ereignis zu akzeptieren, aber es fällt mir sehr schwer. Er hatte selbst einen solchen Glauben an sich, ich versuche das Gleiche zu tun.“ Der Brief wurde kürzlich von Tracks Ltd entdeckt, einer der weltweit größten Händler für Beatles-Autogramme und andere bedeutsame Erinnerungsstücke. Nach einer Einschätzung des britischen Beatles-Experten Mark Lewisohn sei der Brief „eine solide Bestätigung dafür, dass Lennon 1981 zum ersten Mal seit 10 Jahren nach Großbritannien zurückgekehrt wäre.“