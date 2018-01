Neuer Harry-Potter-Film „Voldemort: Origins of the Heir“: endlich veröffentlicht!

Es ist selten, dass große Studios Fan-Filmern erlauben, Werke mit den urheberrechtlich geschützten Figuren zu veröffentlichen. So stoppte auch Warner Bros. 2016 ein Amateur-Werk, das den Aufstieg von Voldemort zeigte.

Doch nun änderte das Studio seine Meinung – und erlaubte den Regisseuren Gianmaria Pezzato und Stefano Prestia ihren Film zu drehen, natürlich nur solange sie keinen Profit daraus schlagen. Am 13. Januar veröffentlichte Tryangle Films, das einstündige Werk auf YouTube und es hat bereits über vier Millionen Aufrufe innerhalb zwei Tagen erzielt. Der Streifen ist auf Englisch, aber es werden Untertitel in fünf Sprachen angeboten.

Und worum geht’s jetzt genau?

Der Film dreht sich um den Aufstieg von Tom Riddle und folgt der Erbin von Gryffindor, Grisha McLaggen. Sie versucht den jungen Zauberer aufzuhalten, der sich immer weiter dem Bösen annähert um letztendlich Voldemort zu werden.

Regisseurin Gianmaria Pezzato erzählte Polygon, wie sie zu auf die Idee kamen. „Wir haben uns gefragt, ‚Wie wurde Tom Riddle zu Voldemort? Was passierte in diesen Jahren und was passierte wirklich in Hogwarts als er zurückkehrte?‘ Es gab Hinweise in den Büchern, die es teilweise nicht in die Filme schafften, aber vieles bleibt unerklärt. Das ist die Geschichte die wir erzählen wollen: Der Aufstieg des Dunklen Lords vor Harry Potter und seinem ersten Untergang.“