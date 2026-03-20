John Lithgow weiß: J.K. Rowlings transfeindliche Haltung wird „in jedem Interview“ zur Sprache kommen

John Lithgow hat ernsthaft darüber nachgedacht, aus der kommenden HBO-Max-Serie „Harry Potter“ auszusteigen, in der er Albus Dumbledore spielen soll – ausgelöst durch die öffentliche Kritik an den transfeindlichen Äußerungen von Autorin J.K. Rowling. Letztlich entschied er sich dagegen, wie er der New York Times kürzlich erzählte, und akzeptierte die Tatsache, dass „das in jedem Interview, das ich für den Rest meines Lebens geben werde, zur Sprache kommen wird“.

Lithgow betonte in dem Gespräch, dass er die Ansichten Rowlings nicht teile – einer Frau, der er bislang nie begegnet ist. Die Serie selbst betrachte er als „eindeutig auf der Seite der Guten, gegen Intoleranz und Bigotterie“.

Im April hatte Lithgow noch erklärt, er könne nicht nachvollziehen, warum er für die Annahme der Dumbledore-Rolle Gegenwind bekomme. Ein Freund von ihm, dessen Tochter trans ist, hatte ihm einen offenen Brief geschickt, in dem er zum Rückzug aus der Serie aufgefordert wurde. „Ich fragte mich: Warum spielt das überhaupt eine Rolle?“, sagte er gegenüber der britischen Times. „Ich frage mich, wie J.K. Rowling das alles verarbeitet. Ich nehme an, ich werde sie irgendwann treffen – und bin gespannt auf das Gespräch.“

Lithgows letztes großes Kapitel

Damals habe er sich, inzwischen 80 Jahre alt, intensiv mit sich selbst auseinandergesetzt, sagte er – denn Dumbledore sei „wahrscheinlich die letzte große Rolle“, die er noch spielen werde. „Es ist eine Verpflichtung über acht Jahre, also dachte ich viel über Sterblichkeit nach – und dass das eine sehr gute Rolle ist, um das Kapitel abzuschließen“, sagte er seinerzeit.

Die Serie, bei der Rowling als Executive Producer fungiert, soll 2027 Premiere feiern. HBO plant sieben Staffeln. Angesichts des Gegenwinds sah sich HBO-Chefredakteur Casey Bloys veranlasst, die Inhalte der Serie in einem Podcast zu verteidigen. „Es ist ziemlich klar, dass das ihre persönlichen, politischen Ansichten sind“, sagte Bloys im Mai. „Die stehen ihr zu. In Harry Potter wird heimlich nichts eingeschleust. Und wer mit ihr streiten möchte, kann das auf Twitter tun.“

Rowling hat in den vergangenen Jahren sowohl die Öffentlichkeit als auch frühere „Potter“-Darsteller mit ihrer kompromisslosen Haltung gegenüber trans Menschen gegen sich aufgebracht. Pedro Pascal bezeichnete ihre finanzielle Verbindung zu einer Kampagne von For Women Scotland als „awful disgusting SHIT“. Daniel Radcliffe, der Potter in den Filmen verkörperte, sagte, Rowlings Rhetorik mache ihn „wirklich traurig“. Emma Watson, die in den Filmen Hermine Granger spielte, erklärte, ein Gespräch mit Rowling über deren Überzeugungen sei „nie möglich gewesen“. Und Keira Knightley, die für eine Hörbuchausgabe der „Harry Potter“-Bücher verpflichtet worden war, gab an, von Rowlings Ansichten nichts gewusst zu haben, und appellierte daran, dass alle Beteiligten sich gegenseitig mit Respekt begegnen mögen.