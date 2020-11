Neues von Till Lindemann: Teaser mit den Worten „Alle Tage ist kein Sonntag“

Zwei Termine für Januar stehen bereits. Hier gibt es die ersten Infos zu den Veranstaltungen.

Christian „Flake“ Lorenz haut nicht nur als Keyboarder bei Rammstein in die Tasten, sondern auch als Schriftsteller mittlerweile zweier Bücher. Sein erstes Buch „Der Tastenficker“ ist 2015 erschienen, sein zweites „Heute hat die Welt Geburtstag“ 2017. Nun plant er gemeinsam mit der Autorin Lea Streisand eine Lese-Tour für das kommende Jahr. Die beiden verkünden bereits erste Termine für Januar. Zwar sind zunächst nur zwei Termine in der vierten Januarwoche vorgesehen, die Tickets werden also vermutlich schnell weg sein. Da die Veranstaltungen aber bestuhlt und somit coronakonform sind, kann man zumindest davon ausgehen, dass sie auch tatsächlich stattfinden und nicht kurzfristig…