Till Lindemann und Peter Tägtgren: Aus! „Lindemann“ trennen sich

Rammstein sind zurück im Studio. Nachdem der zweite Teil ihrer Welttournee Corona.bedingt verschoben werden musste, wurden die Musiker schon vor Wochen in der Nähe des Studios „La Fabrique" im französischen Ort Saint-Rémy-de-Provence gesichtet. Hier hatten Rammstein auch ihre letzte, selbst betitelte LP aufgenommen. Nun ließ sich die Band im Studio fotografieren und veröffentlichte das Bild bei Facebook. Das Schwarz-Weiß Foto zeigt sie vertieft in ihrer Arbeit. Dazu schrieb Gitarrist Paul Landers:„Leider keine Tour dieses Jahr – aber es ist toll, wieder zurück im Studio zu sein!". Was es mit den mysteriösen Aufnahmen auf sich hat, ist noch nicht klar. Ein Statement der Band gibt es nicht. Fans spekulieren bereits seit geraumer Zeit, ob es zum 25. Jubiläum des Debütalbum „Herzeleid" ein Deluxe-Box geben könnte oder gleich ein „Herzeleid 2". Darüber hinaus gibt es Gerüchte über eine geplante Banddokumentation.