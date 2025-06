Neun Frauen beschuldigen Jared Leto des sexuellen Fehlverhaltens – einige waren damals minderjährig

Jared Leto schlüpft in die Haut von Karl Lagerfeld

Jared Leto hat die Vorwürfe des sexuellen Fehlverhaltens gegenüber Frauen, darunter auch Minderjährigen, in einem neuen Bericht „ausdrücklich zurückgewiesen“.

Neun Frauen, darunter einige, die zum Zeitpunkt ihrer ersten Begegnung mit dem Schauspieler und 30-Seconds-to-Mars-Sänger minderjährig waren, sprachen mit „Air Mail“ über ihre angeblichen Erfahrungen mit Jared Leto.

Eine nicht namentlich genannte Frau sagte, sie sei in eine SMS-Beziehung mit ihm eingetreten, als sie noch minderjährig war. „Ficken dich irgendwelche kleinen Jungs, mit denen du abhängst?“ soll Leto ihr geschrieben haben. Und dass die Dinge körperlich wurden, als sie 18 wurde.

Aufdringliches Verhalten und sexuelle Übergriffe

Bei einem Besuch in seinem Haus habe Leto „plötzlich seinen Penis herausgeholt und angefangen zu masturbieren. Dann kam er rüber. Nahm meine Hand. Und legte sie auf ihn. Er beugte sich vor und sagte: ‚Ich will, dass du drauf spuckst’“, behauptete die Frau.

Das Model Laura La Rue erzählte „Air Mail“, dass sie Leto 2008 zum ersten Mal traf, als sie 16 Jahre alt war. Er war damals 36. Und dass er trotz Kenntnis ihres Alters um ihre Telefonnummer bat.

Begegnungen mit Minderjährigen

Ein Jahr später, als sie 17 war, begann sie, Letos Haus zu besuchen, und bei einer Gelegenheit: „Er kam einfach heraus, Schwanz draußen, als wäre das normal… Ich dachte, vielleicht ist das einfach das, was erwachsene Männer tun.“

„Ihre Kommunikation enthält nichts Sexuelles oder Unangemessenes, und Frau La Rue bewarb sich später um eine Stelle als persönliche Assistentin von Herrn Leto, was das Fehlen von Unangemessenheiten in all ihren Interaktionen weiter unterstreicht“, sagte Letos Vertreter gegenüber „Air Mail“ zu La Rues Behauptungen. La Rue bestreitet, sich als Letos persönliche Assistentin beworben zu haben.

Weitere Anschuldigungen und frühere Aussagen

Gerüchte über Letos Unangemessenheiten kursieren schon lange. „Air Mail“ griff Vorwürfe auf, unter anderem von der DJ aus Los Angeles namens Allie Teilz, die 2012 auf Facebook schrieb: „Du bist nicht wirklich in L.A., bis Jared Leto versucht, sich backstage an dich ranzumachen… In einem Kilt. Und einer Schneemütze.“

Später schrieb sie: „Ich wurde von diesem Widerling angegriffen und traumatisiert, als ich 17 war. Er kannte mein Alter und es war ihm egal. Was er tat, war räuberisch, erschreckend und inakzeptabel.“

Prominente Stimmen und Reaktion von Letos Team

Regisseur James Gunn und Schauspieler Dylan Crouse haben Leto ebenfalls offen unangemessenes Verhalten in sozialen Medien vorgeworfen. Als Reaktion auf den „Air Mail“-Bericht sagte ein Vertreter des Schauspielers: „Alle Vorwürfe werden ausdrücklich zurückgewiesen.“