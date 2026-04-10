Thirty Seconds To Mars live 2027: Tickets, Termine, Vorverkauf

Nach drei deutschen Open-Air-Shows im Sommer 2025 begehen Thirty Seconds To Mars 2026 das 20-jährige Jubiläum ihres Albums „A Beautiful Lie“ mit einem Re-Release inklusive vier bisher unveröffentlichten Tracks sowie einer Akustikversion ihres Hits „The Kill“.

Um das Album weiter zu promoten, kehren Jared Leto und Kollegen 2027 mit Thirty Seconds to Mars Presents A Beautiful Lie vs This Is War zurück auf die Bühne und präsentieren eine Welttournee, die „A Beautiful Lie“ und „This Is War“ feiert. Die Band kommt für fünf Konzerte nach Deutschland und für eines nach Österreich, ab April 2027. Presale beginnt am 15. April 2026.

THIRTY SECONDS TO MARS

Thirty Seconds to Mars Presents A Beautiful Lie vs This Is War

12.04.2027 München, Olympiahalle

14.04.2027 Wien, Stadthalle D

17.04.2027 Frankfurt, Festhalle

18.04.2027 Berlin, Velodrom

20.04.2027 Hannover, ZAG Arena

21.04.2027 Köln, Lanxess Arena

DEUTSCHLAND

PayPal Prio Tickets:

Mi., 15.04.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.paypalpriotickets.de

Telekom Prio Tickets:

Mi., 15.04.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 16.04.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

ÖSTERREICH

Ticketmaster Presale:

Do., 16.04.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.at/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 17.04.2026, 10:00 Uhr

www.livenation.de/thirty-seconds-to-mars-tickets-adp614

Jared Leto als Skeletor gegen He-Man

Die reale „Masters of the Universe“-Neuauflage zum Zeichentrickfilm ist für den 5. Juni 2026 angesetzt. Dabei wird der „House of Gucci“-Darsteller die Rolle des Schurkens Skeletors übernehmen.

Auch ein Schauspieler für den Helden-Part steht bereits fest: Nicholas Galitzine (bekannt unter anderem aus „Royal Blue“). Zudem befinden sich unter anderem im Cast: Camila Mendes (als Teela), Idris Elba (Duncan / Man-at-Arms), Sam C. Wilson (Trap Jaw), Alison Brie (Evil-Lyn) und Hafthor Bjornsson (Goat Man).

Genaue Informationen zur Handlung stehen noch aus

Die Details der Handlung sind noch nicht bekannt. Jedoch wird sich alles, so laut „Hollywood Reporter“, um den Charakter Prinz Adam von Eternia – auch bekannt als He-Man – drehen. Dieser erlangt mithilfe seines Power-Schwerts übermenschliche Kräfte und Fähigkeiten. Gemeinsam mit seinen Verbündeten verteidigt er seinen Planeten gegen den Fiesling Skeletor und seinen Armeen.