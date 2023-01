New Order: Neues T-Shirt für Wohltätigkeitsorganisation für psychische Gesundheit

Foto: Redferns, Burak Cingi. All rights reserved.

Bernard Sumner von New Order, 2021

Peter Saville hat im Zuge der Zusammenarbeit zwischen New Order und „CALM“, einer Wohltätigkeitsorganisation für psychische Gesundheit, ein „Blue Monday“-T-Shirt entworfen. 100 Prozent der Einnahmen aus dem T-Shirt sollen an die Organisation gehen. Das Shirt kann man bis zum 17. Februar auf der Website von „CALM“ vorbestellen.

Savilles legendäre Grafikcover schmücken u.a. Werke von Joy Division und New Order. Das Design zum Shirt ist inspiriert von seinem 1983er-Cover zur Single „Blue Monday“. New Order selbst treten in der Zusammenarbeit als Botschafter für die Organisation auf.

Die Veröffentlichung erfolgt außerdem am „Blue Monday“ selbst: dem 16. Januar.

Bewusstsein stärken: New Order über die Zusammenarbeit

New Order sagten über das T-Shirt und die Zusammenarbeit, u.a. in einem ihrer Posts auf Instagram: „Wir sind stolz darauf, Botschafter von CALM zu sein und fühlen uns geehrt, mit dem ‚Blue Monday‘ das Bewusstsein für die großartige Arbeit zu schärfen, die sie leisten, um Millionen von Menschen zu unterstützen, die mit ihrer psychischen Gesundheit kämpfen.“

Der deprimierendste Tag des Jahres – Montag, 16. Januar?

Peter Saville kommentierte die limitierte Auflage des T-Shirts wie folgt: „Es ist schon ein bisschen ironisch, am Montag, den 16. Januar, ein T-Shirt zum Gedenken an den Blauen Montag herauszubringen. Aber letztlich wollten wir damit auf die wichtige Arbeit von CALM aufmerksam machen und Spenden sammeln. Egal, ob Sie einen blauen Montag, Dienstag oder Donnerstag haben, wir möchten, dass die Menschen wissen, dass CALM jeden Tag für Sie da ist, wenn Sie Probleme haben.“ (Auf „thecalmzone.net“ nachzulesen)

New Order tritt gegen Stigmata an – Ian Curtis sei bis zu seinem Suizid „normal und fröhlich“ gewesen

Anfang dieses Jahres traten Bernard Sumner und Stephen Morris von New Order im Parlament auf, um anlässlich des 42. Jahrestages des Todes ihres Joy-Division-Bandkollegen Ian Curtis über psychische Gesundheit und Selbstmordprävention zu diskutieren.

In der Diskussion erinnerte Sumner an die letzten Jahre von Curtis und wie schwer es sein kann, die Anzeichen einer Depression zu erkennen. „Ursprünglich dachten wir nicht, dass er ein psychisches Problem hatte – wir dachten, er hätte ein Problem mit Epilepsie“ , sagte Sumner und beschrieb den Frontmann als einen „normalen“ und „fröhlichen Kerl“ .

„Seine Texte waren etwas düster, um es milde auszudrücken, aber wenn Ian im Alltag und bei den Proben bei uns war, war er sehr lustig. Wenn man sich viele Fotos von Ian aus dieser Zeit ansieht, sieht man ihn oft mit dem Kopf in den Händen. Diese Fotos wurden in den zwei Wochen vor seinem Tod aufgenommen. Den Rest der Zeit ging es ihm gut.“

