Nick Cave singt „A Rainy Night in Soho“ als bewegende Hommage an Shane MacGowan in Irland

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Nick Cave und Shane MacGowan waren enge Freunde – eng genug, um sich einmal gegenseitig mit einem Duett von Louis Armstrongs „What a Wonderful World“ aufzuheitern. Am Mittwoch ehrte Cave seinen verstorbenen Freund mit einer Darbietung von „A Rainy Night in Soho“, einem Song von MacGowans Band The Pogues, bei einem Konzert auf MacGowans Lieblingsinsel Irland. Das Konzert fand in Malahide Castle & Gardens statt.

Cave, der derzeit mit den Bad Seeds auf Tour ist, spielte Klavier und sang MacGowans wehmütige Zeilen über die Bilanz eines Lebens („I’ve cried for all your troubles/Smiled at your funny little ways“) mit hörbarem Zittern in der Stimme. Geiger Warren Ellis lieferte in einer Pause zwischen den Strophen ein ebenso gefühlvolles Solo. „Wow, all right“, kommentierte Cave mit einem Lachen, als er fertig war. Es wurde zu einem liebevollen Abgesang auf MacGowan, der 2023 gestorben ist.

„A Rainy Night in Soho“ hat sich seit MacGowans Tod zu einem der meistgespielten Pogues-Songs unter Künstlern entwickelt – wegen der tief verwurzelten Nostalgie der Lyrics. Im Dezember 2023 spielten U2 den Song während ihrer Residency in der Sphere. Und Bruce Springsteen and the E Street Band haben kürzlich eine Version davon für ein kommendes MacGowan-Tributealbum eingespielt. „Shane war einer meiner absoluten Lieblingsautoren“, sagte Springsteen nach MacGowans Tod. „Die Leidenschaft und die tiefe Intensität seiner Musik und seiner Texte suchen ihresgleichen – nur die Allerbesten im Rock-&-Roll-Kanon kommen da heran.“

Raritäten und Erinnerungen

Caves Setlist am Mittwoch enthielt noch weitere bemerkenswerte Momente, darunter die erste Aufführung von „Train Long-Suffering“ vom Album „The Firstborn Is Dead“ seit 1989 sowie eine Interpretation von „Stranger Than Kindness“ aus „Your Funeral … My Trial“, das die ehemaligen Bad-Seeds-Mitglieder Blixa Bargeld und Anita Lane geschrieben hatten.

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Es war das erste Mal seit 2015, dass die Band diesen Song spielte. Lane starb 2021; Cave hatte ihr danach mit dem Song „O Wow O Wow (How Wonderful She Is)“ auf dem jüngsten Bad-Seeds-Album „Wild God“ ein Denkmal gesetzt.