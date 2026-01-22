Oscars: Hat Nick Cave gegen KPop Demon Hunters eine Chance?

Nick Cave, Ejae und Raphael Saadiq sind alle in der Kategorie „Bester Originalsong“ für einen Oscar nominiert. Es ist gut, dass Diane Warren „unermüdlich“ ist – so lautet der Titel der jüngsten Dokumentation über sie –, denn sie wurde seit 1988 ganze 17-mal für den Oscar als Bester Originalsong nominiert und hat noch nie gewonnen.

Und nun, nachdem die diesjährigen Nominierungen am Donnerstag bekannt gegeben wurden, tritt ihr Song „Dear Me“, gesungen von Kesha, gegen den scheinbar unschlagbaren Publikumsliebling aus „KPop Demon Hunters“ an: „Golden“. (Passenderweise erhielt Warren 2023 einen Ehrenoscar der Academy „für ihr Genie, ihre Großzügigkeit und ihr leidenschaftliches Engagement für die Kraft des Songs im Film“.)

Die übrigen Nominierten, die mit sichtbarer Nervosität zur Kenntnis nehmen, dass sie in diesem Jahr gegen „Golden“ antreten müssen, sind Raphael Saadiq, Nick Cave und Nicholas Pike. Diese Songs setzten sich übrigens gegen Musik von Nine Inch Nails (für „Tron: Ares“), Cynthia Erivo (für „Wicked: For Good“), Ed Sheeran, Dave Grohl und John Mayer (für „F1“) sowie Billy Idol (aus „Billy Idol: Dying to Live“) durch, die alle zuvor auf der Shortlist der Anwärter standen.

Ein Favorit mit überwältigender Konkurrenz

Doch egal, wie stark das Feld auch besetzt ist: „Golden“ ist ein harter Gegner. Wettbüros in Las Vegas dürften goldene Summen auszahlen, falls einer der unten genannten Songs es schafft, die Huntrix-Sängerinnen aus „KPop Demon Hunters“ zu schlagen, wenn die Preisverleihung am 15. März ausgestrahlt wird. Feiern Sie diese Nominierungen, solange sich der Moment des Erfolgs noch frisch anfühlt.

„Dear Me“ aus „Diane Warren: Relentless“

Musik und Text von Diane Warren

Songwriterin Diane Warren erhielt mit der Dokumentation „Diane Warren: Relentless“ endlich die verdiente Würdigung. Regisseurin Bess Kargman („First Position“, „Coach“) interviewte unter anderem Jennifer Hudson, Common und natürlich Kesha, die „Dear Me“ singt, um Warrens Geist einzufangen. Cher beschreibt sie im Film als „unerbittlich“ und ergänzt: „Sie ist einfach verrückt, oh mein Gott, aber sie schreibt großartige Songs.“

„Dear Me“ ist natürlich ein weiterer großartiger Song. „Dear me, don’t worry ’bout it“, singt Kesha. „You’re gonna be all right, you’ll see.“ Es sind Worte direkt aus dem Herzen von Warren, die seit mehr als 30 Jahren immer wieder knapp daran vorbeischrammt, ihren eigenen Oscar zu gewinnen.

„Golden“ aus „KPop Demon Hunters“

Musik und Text von Ejae, Ido, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Mark Sonnenblick, Teddy und 24

2025 gehörte „Golden“, und angesichts der enormen Popularität von „KPop Demon Hunters“ – dem meistgestreamten Netflix-Film aller Zeiten, der zudem für den Oscar als Bester Animationsfilm nominiert ist – und des Songs selbst könnte er auch 2026 dominieren. Der Titel wird im Film von der fiktiven Gruppe Huntrix performt.

Der Track führte im vergangenen Jahr 18 nicht zusammenhängende Wochen die Billboard Hot 100 an und erreichte in zahlreichen Ländern weltweit Platz eins. Die RIAA zeichnete den Song mit seinem unvergesslich eingängigen Refrain inzwischen mit Doppelplatin aus. „‚Golden‘ bedeutet mir wirklich sehr viel, weil ich damals genau so einen Song gebraucht habe“, sagte eine der Songwriterinnen, Ejae, die auch zu den Sängerinnen des Songs gehört, im vergangenen Jahr gegenüber Rolling Stone. Der Song gewann im Januar bereits den Golden Globe in derselben Kategorie – was ihm nutzen oder auch schaden könnte.

„I Lied to You“ aus „Sinners“

Musik und Text von Ludwig Göransson und Raphael Saadiq

Eine der surrealsten Szenen in „Sinners“, Ryan Cooglers erfolgreichem Vampirfilm, zeigt Miles Caton, wie er in einer überfüllten Tanzhalle Blues auf einer Akustikgitarre spielt. Währenddessen tauchen Ikonen der schwarzen Musikgeschichte aus der Menge auf: ein Griot, ein Funkadelic-Gitarrist, ein B-Boy mit Bucket Hat.

„They say the truth hurts, so I lie to you“, singt Caton. „Yes, I lied to you, I love the blues.“ Raphael Saadiq schrieb den unvergesslichen Song gemeinsam mit dem Komponisten der Filmmusik, Ludwig Göransson. Inzwischen haben Saadiq und Caton den Song auch gemeinsam bei „Jimmy Kimmel Live!“ aufgeführt.

„Sweet Dreams of Joy“ aus „Viva Verdi!“

Musik und Text von Nicholas Pike

Vielleicht die überraschendste Nominierung ist Nicholas Pikes „Sweet Dreams of Joy“, das zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung seit seinem Upload vor zwei Monaten lediglich 625 Aufrufe auf YouTube verzeichnete – möglicherweise allesamt von Mitgliedern des Nominierungskomitees der Academy. Ein Performance-Video, das Sopranistin Ana María Martínez beim Singen des Songs zeigt und vor einem Jahr veröffentlicht wurde, kommt sogar nur auf 455 Aufrufe.

Der Song stammt aus einer Dokumentation der Filmemacherin Yvonne Russo über die Casa Verdi in Mailand – ein 1896 von Komponist Giuseppe Verdi errichtetes Altersheim, in dem ältere klassische Künstler jüngere unterrichten. Pike erklärte, er habe den Song geschrieben, nachdem er die Energie sowie die „Freude und Leidenschaft“ der Casa Verdi gespürt habe.

„Train Dreams“ aus „Train Dreams“

Musik von Nick Cave und Bryce Dessner, Text von Nick Cave

Singer-Songwriter Nick Cave setzte sich in der Vergangenheit bereits für Denis Johnsons fiebrigen Roman aus dem Jahr 2011 ein, der von einem Eisenbahnarbeiter erzählt, der ums Überleben kämpft. Daher war Cave eine naheliegende Wahl, um einen Song für die Verfilmung des Buches durch Regisseur Clint Bentley zu schreiben.

Die Lyrics erzählen Szenen aus dem Film nach, der sich auf einen bestimmten Abschnitt der Novelle konzentriert. Cave singt von „verrückten Träumen“, begleitet von spärlichem Klavierspiel und Akustikgitarre seines Co-Autors Bryce Dessner, dem Komponisten der Filmmusik und Gitarristen der Band The National. Bentley sagte, er sei „umgehauen“ gewesen, als er den Song zum ersten Mal hörte.