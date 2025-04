Hier kickt Nick Cave, um sich vom Live-Stress zu erholen

2,5 Stunden Erhabenheit mit Nick Cave And The Bad Seeds

Nick Cave pflegt seit vielen Jahren des Bild des gut situierten Melancholikers, der Trauer in betörende Songs zu verarbeiten in der Lage ist. Die Düsterjahre hat er inzwischen lange hinter sich, kein Auftritt ohne Anzug.

Schon 1990, zur Zeit seines Albums „The Good Son“, hatte Cave sein Punk-Image gewandelt und begonnen, sich als schuldbewusster Priester zu geben. Sanftere Töne und Gospel-Elemente beherrschten das (großartige) Album. Kurz: ein Rückzug von der Selbstzerstörung.

Und wie stellt man sich diesen asketischen Cave vor? Jedenfalls nicht beim lässigen Fußballspielen. Doch genau so wurde er aber am 04. Juni 1990 abgelichtet.

Nick Cave And The Bad Seeds beim Pinkpop

An dem Tag spielte der Sänger mit seinen Bad Seeds beim Pinkpop in den Niederlanden vor seinem Auftritt eine gepflegte Runde Fußball im Backstagebereich des Festival-Geländes in Landgraaf.

Fotograf Gie Knaeps gelang es, Cave in einem ungewöhnlich entspannten Moment abseits der Bühne zu zeigen.​ Heute ist es wohl unvorstellbar, ihn so zu sehen. Andererseits vergnügt sich Cave ja auch schon seit einiger Zeit mit Keramik-Kunst.