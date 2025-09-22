Charlie-Kirk-Gedenkfeier: Trump bringt MAGA auf Linie

Donald Trump nannte Charlie Kirk „eines der hellsten Lichter unserer Zeit“ und den „größten Evangelisten für die amerikanische Freiheit“ während seiner Rede bei der öffentlichen Trauerfeier für den konservativen Aktivisten im State Farm Stadium in Glendale, Arizona. Mehrere Redner bemerkten, die Veranstaltung habe die Energie einer Zelt-Erweckung gehabt.

Zelt-Erweckung in Glendale

Kirk, der rechtsextreme Influencer und Gründer von Turning Point USA, der dazu beitrug, die republikanische Unterstützung unter jungen Menschen zu stärken, wurde bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University in Orem, Utah, erschossen.

„Seine Stimme auf Erden wird durch die Generationen widerhallen, und seine Stimme wird in der ewigen Chronik der größten Patrioten Amerikas widerhallen“, sagte Trump bei der Trauerfeier am Sonntag und fügte hinzu, Kirk sei von einem „radikalisierten kaltblütigen Monster“ getötet worden.

Bevor er zu der Veranstaltung in Phoenix aufbrach, sagte Trump Reportern im Weißen Haus, er freue sich auf die Gedenkfeier als „eine Zeit der Heilung, eine Zeit von was auch immer“. Rund 95.000 Menschen nahmen laut NBC News an der Veranstaltung im Stadion und in einer Überlaufhalle teil.

Kirk als Märtyrer & Massenandrang

Trump pries Kirk in seiner Rede als „inspiriert vom Glauben und von der Liebe zur Freiheit“. Er und mehrere andere Redner, darunter Vizepräsident J.D. Vance, bezeichneten ihn als „Märtyrer“.

„Unser größter Evangelist für die amerikanische Freiheit wurde unsterblich“, sagte Trump. „Er ist jetzt ein Märtyrer für die amerikanische Freiheit.“

Ruf nach „spirituellem Erwachen“

Trump argumentierte für ein „spirituelles Wiedererwachen“ im Einklang mit Kirks Vision. „Wir müssen die Religion nach Amerika zurückbringen, denn ohne Grenzen, Recht und Ordnung und Religion hat man eigentlich kein Land mehr. Wir wollen Religion nach Amerika zurückbringen. Wir wollen Gott zurückbringen in unsere wunderschöne U.S.A. wie nie zuvor. Wir wollen Gott zurück.“

Vance nannte die Veranstaltung „eine Erweckung zur Feier von Charlie Kirk und seines Herrn Jesus Christus“ und wiederholte damit die Worte vieler Redner, die vor ihm die Menge angesprochen hatten. In der Nähe von Wählerregistrierungsformularen kündigten Flyer an: „Beten Sie nicht nur für Veränderung, stimmen Sie dafür!“

„Ich habe in den vergangenen zwei Wochen mehr über Jesus Christus gesprochen als in meiner gesamten Zeit im öffentlichen Leben“, sagte Vance. „Das ist ein unbestreitbares Vermächtnis des großen Charlie Kirk.“

„Vor allem brachte Charlie die Wahrheit, dass Jesus Christus der König der Könige ist“, fügte der Vizepräsident hinzu. „Und dass jede Wahrheit aus dieser ersten und wichtigsten Wahrheit fließt.“

Beobachtungen von NYT & Kommentare bei Fox

Wie Elizabeth Dias von der „New York Times“ beobachtete, war die Gedenkfeier ein „Gipfelereignis, das widerspiegelt, wie das konservative Christentum sich in der Trump-Ära mit der republikanischen Politik verschmolzen hat“.

Sogar die Fox-News-Kommentatorin Kayleigh McEnany, die in Trumps erster Regierung als Pressesprecherin diente, kommentierte die Religiosität der Reden. „Zu sehen, wie der Außenminister eine Evangeliumsbotschaft gibt, und der Verteidigungsminister eine Evangeliumsbotschaft gibt, und der Sohn des Präsidenten, Donald Trump Jr., die Geschichte des ersten Märtyrers, des heiligen Stephanus, erzählt – erstaunlich“, sagte sie in der Berichterstattung des Senders über die Gedenkfeier. „Ich glaube nicht, dass wir so etwas jemals von einer Administration gesehen haben.“

Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. verglich Kirk direkt mit Christus: „Christus starb mit 33 Jahren, aber er veränderte die Flugbahn der Geschichte“, sagte er. „Charlie starb mit 31 Jahren, aber weil er sich hingab, hat auch er jetzt die Flugbahn der Geschichte verändert.“

„Jeder von uns muss ein Krieger wie Charlie sein“, sagte die Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste, Tulsi Gabbard, zur Menge.

„Unsere Zivilisation wird bestehen. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden bestehen. Für Charlie werden wir die Mission fortsetzen… Für Charlie wird Turning Point USA ewig bestehen“, sagte Posobiec. „Und wir werden erkennen, dass am Ende die westliche Zivilisation durch Charlies Opfer auf die einzig mögliche Weise gerettet wurde, indem das Volk zu Gott dem Allmächtigen zurückgeführt wurde.“

Stephen Miller, stellvertretender Stabschef des Weißen Hauses, hielt eine Rede mit seiner charakteristischen Theatralik und verglich die politischen Gegner seiner Partei mit bösen und verderbten Kräften: „Wir werden über die Kräfte der Bosheit und des Bösen siegen“, sagte er. „Sie können sich nicht vorstellen, was sie geweckt haben. Sie können sich nicht vorstellen, welche Armee sie in uns allen entfesselt haben. Denn wir stehen für das Gute, für das Tugendhafte, für das Edle. Und denen, die versuchen, Gewalt gegen uns anzustacheln, die versuchen, Hass gegen uns zu schüren – was habt ihr? Ihr habt nichts. Ihr seid nichts. Ihr könnt nichts aufbauen. Ihr könnt nichts hervorbringen. Ihr könnt nichts erschaffen.“

Vergebung vs. Vergeltung

Kirk’s Witwe, Erika Kirk, die ihren Mann als CEO von Turning Point USA beerben wird, sagte, dass Charlie „junge Männer retten wollte, genau wie den, der ihm das Leben nahm“.

„Dieser junge Mann“, sagte die sichtlich bewegte Kirk über den Mann Tyler Robinson, der ihren Mann Berichten zufolge erschossen hat. „Ich vergebe ihm. Ich vergebe ihm, weil Christus es tat und weil Charlie es tun würde.“

Trumps scharfer Ton & unbelegte Vorwürfe

Trump schlug einen anderen, weniger versöhnlichen Ton an. „[Charlie] hasste seine Gegner nicht. Er wollte das Beste für sie“, sagte er. „Da bin ich anderer Meinung als Charlie. Ich hasse meinen Gegner, und ich will nicht das Beste für ihn. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Erika.“

Trump behauptete außerdem ohne Belege, dass „die Gewalt überwiegend von der Linken ausgeht“ – nur wenige Tage nachdem sein Justizministerium eine Studie von seiner Website entfernt hatte, die zu dem Schluss kam, dass Rechtsextreme „weitaus mehr“ Gewalt verüben als Extremisten, die die extreme Linke oder den radikalen Islam unterstützen.

Ermittlungsstand & Zuschreibungen

Die Behörden teilten bei der Anklage von Robinson im Fall der Ermordung Kirks mit, dass Robinsons Mutter gesagt habe, er habe mit seinem Mitbewohner, einer trans Frau, zusammengelebt. Laut den Behörden habe Robinson seinem Mitbewohner gestanden, dass er Kirk getötet habe, und als der Mitbewohner fragte, warum er es getan habe, antwortete er: „Ich hatte genug von seinem Hass. Manchen Hass kann man nicht wegverhandeln.“

„Das Justizministerium untersucht außerdem ein Netzwerk radikaler linker Verrückter, die politische Gewalt finanzieren, organisieren, befeuern und verüben. Und wir glauben, dass wir viele von ihnen kennen“, sagte Trump.

Bundesermittler haben Berichten zufolge keine Belege dafür gefunden, dass Robinson Verbindungen zu linksgerichteten Gruppen hatte.

Der Präsident ließ es sich nicht nehmen, sich selbst und seine Regierung zu loben. Er pries das Geld, das die USA dank der von seiner Regierung erhobenen Zölle einnehmen würden, und stellte eine bevorstehende Ankündigung zum Thema Autismus in Aussicht, mit der Behauptung: „Ich glaube, wir haben eine Antwort auf Autismus gefunden… Also werden wir es nicht mehr passieren lassen.“

An diesem Punkt der Rede begannen Hunderte von Besuchern, sich in Richtung Ausgänge zu bewegen, berichtete die New York Times. Viele hatten seit den frühen Morgenstunden stundenlang in der Schlange gestanden, um an der Trauerfeier teilnehmen zu können, da der öffentliche Zutritt nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ gewährt wurde.