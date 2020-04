Nik West: Die erfolgreichsten YouTube-Videos der Power-Bassistin #DaheimDabeiKonzerte

Das wird Sie auch interessieren





Einmalig: Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer machen gemeinsame Sache!

Wir haben YouTube durchstöbert und Nik Wests drei erfolgreichste Video-Veröffentlichungen gefunden. Die dienen als perfekte Einstimmung auf heute Abend. Da ist Nik West um 19 Uhr nämlich zu Gast bei #DaheimDabeiKonzerte.

Bottom Of The Bottle

Zum Glück sind die Zeiten vorbei, in denen interessierte*r Musikhörer*in eine lange Reihe Musiker durchcheckt und keine einzige, okay, vielleicht ein oder zwei coole, wirklich starke Frauen sichtet. Heute kämpfen sich immer mehr unglaublich talentierte Musikerinnen an die Oberfläche – und mischen dabei festgefahrene Erwartungshaltungen auf, spielen mit verstaubten Genres, sorgen für frischen, in diesem Fall pinken Wind. Kompromisslos demonstriert Wunderbassistin Nik West diese neue weibliche Stärke. Und liefert mit ihrem erfolgreichsten YouTube-Track „Bottom Of The Bottle“ ganz nebenbei einen Ohrwurm, der es verdient hat, hängenzubleiben.

Just Friends (Prince)

In ihren Musik-Videos und auf der Bühne tritt Nik West meist in unübersehbar knalligen Outfits auf, die sich ohne Zweifel das Prädikat „ausgefallen“ verdient haben. In ihrem bereits 2016 veröffentlichten Cover „Just Friends“ hingegen setzt sie auf Schlichtheit – und eine Prince-Mütze. Von dem ist der Song nämlich. Und mit ihm arbeitete die Bassistin vor seinem Tod eng zusammen. In ihr, so scheint es zumindest, lebt der Funk-Gott weiter. Und wie.