Nik West: neuen Song „Cotton Candy“ hier anhören

Foto: Getty Images, Scott Dudelson. All rights reserved.

Nik West in Aktion.

Die 33-jährige Multi-Instrumentalistin und Produzentin Nik West hat einen neuen Song veröffentlicht: „Cotton Candy“. Auf Instagram lässt sie ihre Follower*innen raten, für welche zwei Künstler der Song als Hommage dient – und sofort scheint richtig geraten zu werden: Prince und George Clinton. „Ihr habt gute Ohren!“, lobt West in den Kommentaren.

Daraufhin erzählt sie in der Kommentarspalte, dass die Zuckerperlenkette um ihren Hals sie an ihre Kindheit erinnere, als sie solche Süßigkeiten immer gegessen und sogar in der Schule getragen habe.

Nik West: Bassistin für Prince, Taylor Swift und Co

Die Bassistin arbeitete bereits mit Prince, Dave Stewart, Bootsy Collins, Taylor Swift, George Clinton und John Mayer zusammen.Über die heute 30-jährige urteilte Prince einst: „Sie hat eine großartige Bühnenpräsenz. Sie inspiriert mich so, wie es einst Sheila E. und Rosie (Gaines) taten.“ Auf den Covern etlicher Bass-Fachblätter war sie schon abgebildet – Porträts von ihr erschienen auch in Magazinen wie „Vanity Fair“ und ROLLING STONE.

Auf deutschen Bühnen spielte sie zuletzt im November 2019 beim International Music Award (IMA) in Berlin, als sie zusammen mit Gospel-Legende Queen Esther Marrow sowie dem Host des Abends, Billy Porter, eine Interpretation des Klassikers „Papa Was A Rolling Stone“ präsentierte.

Nik West auf Tour: Die Termine für Deutschland

Als sehr aktive Instagram-Nutzerin verkündet West dort auch ihre Tourtermine. (Etwa mit diesem Post, siehe unten).

Nach Europa kommt die Ausnahme-Bassistin im Zuge der Tournee u.a. am 8. Juni (Rom), 16. und 17. Juni (Stockholm), am 18. Juni (Paris) und 22. Juni (London).

RS-Interview mit Nik West

Im März 2020 veröffentlichte West ihr Album „Moody“, eine Sammlung von Funk-, Rock- und Jazzstücken. Umgesetzt wurden sie u.a. mit Cindy Blackman-Santana, der Schlagzeugerin von Lenny Kravitz, sowie Bass-Meister Larry Graham, berühmt geworden durch seine Arbeiten bei Sly & The Family Stone. Produziert hat die Platte Narada Michael Walden, der stilprägende Alben von Whitney Houston und Mariah Carey betreute. Hierfür sprach ROLLING STONE ausführlich mit der Musikerin: Nik West im Interview: Wie man auf Pedalen tanzt.