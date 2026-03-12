Erste Überraschung bei den Golden Globes 2027

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Warum Sie unbedingt das neue Album von King Krule hören sollten

Die Golden Globes können nicht genug von Nikki Glaser kriegen. 2027 wird die Comedienne die Verleihung zum dritten Mal in Folge moderieren. Ihre beiden bisherigen Auftritte voller Witze und Seitenhiebe haben bei Zuschauern zuhause wie auch bei den Hollywood-Größen im Saal Begeisterung, Lob und Lacher geerntet. Anfang des Jahres brachte sie sogar Leonardo DiCaprio zum Schmunzeln.

„Ich bin überglücklich, die Golden Globes zum dritten Mal zu moderieren“, erklärte Glaser in einem Statement. „Nicht nur, weil es der großartigste Job ist, den ich je hatte, sondern weil meine Schwester drei Kinder hat und wir jetzt in den Augen meiner Eltern und des Herrn gleichauf sind.“

Die Golden Globes haben seit der Ära von Ricky Gervais in den 2010ern – kurz bevor Tina Fey und Amy Poehler für eine kurze Periode übernahmen – keine konstante Moderationsbesetzung mehr gehabt. Anfang der 2020er kamen die beiden noch einmal zurück, bevor die Zeremonie ein Jahr ohne Moderator auskam und dann 2023 und 2024 Jerrod Carmichael und Jo Koy für je einen Versuch verpflichtete.

Lob von allen Seiten

„Wir freuen uns sehr, Nikki 2027 wieder auf der Golden-Globes-Bühne begrüßen zu dürfen“, sagte Helen Hoehne, President der Golden Globes LLC, in einem Statement. „Ihre komödiantische Präzision, Authentizität und die Fähigkeit, den Raum zu beherrschen, sind unübertroffen – wir können es kaum erwarten zu sehen, was sie sich für die Show nächstes Jahr ausgedacht hat.“

In einer Besprechung der Golden Globes 2026 schrieb der ROLLING STONE: „Sie versteht wirklich, worum es bei den Golden Globes geht: Eitelkeit, Glamour, Alkohol, Promis auf verzweifelter Suche nach Kamerazeit, billige Witze über Schönheitsoperationen … Die Globes waren nie als elegante, respektable Feier künstlerischer Leistung gedacht. Sie waren schon immer die chaotischste, angetrunkendste, boshafteste aller Award-Galas – und Glaser ist hereingespaziert, um sicherzustellen, dass das so bleibt.“

Die Golden Globes 2027 sind für den 10. Januar auf CBS geplant.