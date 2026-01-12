Mark Ruffalo bei den Golden Globes: Trump ist „der schlimmste Mensch der Welt“

Mark Ruffalo fand am Sonntagabend auf dem roten Teppich der Golden Globes deutliche Worte für Donald Trump. Der Schauspieler wurde auf seinen Anstecker angesprochen, auf dem „Be Good“ stand.

Er erklärte, dass er ihn zu Ehren von Renee Nicole Good trug, die in der vergangenen Woche von einem ICE-Agenten erschossen wurde.

„Das ist für Renee Nicole Good, die ermordet wurde“, sagte Ruffalo zu Reportern. Er führte seine Empörung über die aktuelle Situation in den USA weiter aus und erklärte: „Wir haben einen Vizepräsidenten, der über das lügt, was passiert. Wir befinden uns mitten in einem Krieg mit Venezuela, das wir illegal angegriffen haben.“

Scharfe Kritik an Trump und der US-Politik

Ruffalo fügte über Trump hinzu: „Er sagt der Welt, dass ihm das internationale Recht egal ist. Das Einzige, was für ihn zählt, ist seine eigene Moral, aber der Typ ist ein verurteilter Verbrecher; ein verurteilter Vergewaltiger. Er ist ein Pädophiler. Er ist der schlimmste Mensch der Welt. Wenn wir uns bei dem mächtigsten Land der Welt auf die Moral dieses Mannes verlassen, dann haben wir alle ein riesiges Problem.“

Der Schauspieler erklärte, dass der Anstecker, den auch mehrere andere Gäste trugen, darunter Wanda Sykes, sowohl Good als auch „den Menschen in den Vereinigten Staaten gewidmet ist, die heute terrorisiert werden und Angst haben“.

„Das ist nicht Amerika“

„Ich weiß, dass ich einer von ihnen bin“, sagte Ruffalo. „Ich liebe dieses Land. Und was ich hier gerade sehe, ist nicht Amerika.“

Er bekräftigte, dass er lieber eine glamouröse Preisverleihung besuchen und so tun würde, als sei alles in Ordnung. „Ich möchte hier sein, um zu feiern, und ich bin hier, um zu feiern, und ich bin stolz auf meine Golden-Globe-Nominierung, aber gleichzeitig ist das hier nicht mehr normal“, sagte er. „Ich weiß also nicht, wie ich still sein könnte.“

Ruffalo war bei den Golden Globes für seine Rolle in der HBO-Krimiserie „Task“ nominiert.