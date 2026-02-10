Von Lenny Kravitz bis zu den Spice Girls: Neunziger-Musik erobert den Eistanz bei den Olympischen Spielen

Es stellte sich heraus, dass Ricky Martins Auftritt während der Super-Bowl-Halbzeitshow von Bad Bunny am Sonntagabend nicht das letzte Mal war, dass Zuschauerinnen und Zuschauer den Sänger in dieser Woche hören sollten. Der Latin-Pop-Superstar war am Montag bei den Eiskunstlauf-Wettbewerben der Olympischen Winterspiele allgegenwärtig, als die besten Eistanzpaare der Welt für den Rhythm Dance aufs Eis gingen.

Martins Hit aus dem Jahr 1995, „Maria“, wurde von nicht weniger als drei Eistanz-Teams für den Rhythm Dance (früher bekannt als „Short Dance“ oder Kurzprogramm) verwendet.

Paare aus Finnland, Schweden und Spanien entschieden sich jeweils für den schwungvollen Song. Während die konkrete Songauswahl von „Maria“ Zufall war, galt das nicht für das Genre: Den Eistänzern war für diese Saison ein „1990er“-Thema für den Rhythm Dance vorgegeben worden.

Rhythm Dance mit klaren Vorgaben der ISU

Anders als in den Disziplinen der Männer, Frauen und Paare, in denen die Läufer zu jeder beliebigen Musikrichtung antreten können, ist der Rhythm Dance seit jeher durch einen bestimmten Stil oder Rhythmus festgelegt, der von der International Skating Union bestimmt wird. Zum Vergleich: Für die Olympischen Spiele 2022 lautete das Thema „Street Style Rhythms“. In diesem Jahr mussten die Teams zu „Musik, Tanzstilen und dem Gefühl der 1990er-Jahre“ laufen und einen Song wählen, der in diesem Jahrzehnt veröffentlicht wurde.

Das bedeutete am Montag jede Menge Boybands, Girlgroups und Eurodance-Hits, als 23 Teams bei ihrem Olympia-Debüt in Mailand aufs Eis gingen. Nach dem Rhythm Dance führen Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron, die zu Madonnas „Vogue“ liefen. Während die heutige siegreiche Kür im Rhythm Dance noch nicht online verfügbar ist, kann man ihren „Vogue“-Auftritt aus dem Team-Event der Olympischen Spiele unten ansehen.

Es ist das erste gemeinsame Jahr des Duos, nachdem Fournier Beaudrys ehemaliger Partner Nikolaj Sørensen eine sechsjährige Sperre wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs erhalten hatte. Diese Sperre wurde später aus formalen Gründen aufgehoben, ist jedoch weiterhin Gegenstand eines Berufungsverfahrens.

Medleys, Glamour und Pop-Ikonen

Dicht dahinter auf Platz zwei liegen die dreifachen Weltmeister und siebenfachen US-Meister Madison Chock und Evan Bates. Sie präsentierten ihren Rhythm Dance zu einem Lenny-Kravitz-Medley aus „American Woman“, „Fly Away“, „Always on the Run“ und „Are You Gonna Go My Way“. Das Duo gewann zudem am Wochenende mit Team USA die Goldmedaille im Teamwettbewerb.

Auf dem dritten Platz und damit auf Bronze liegen die fünffachen kanadischen Meister Piper Gilles und Paul Poirier. Sie liefen zu einem Mash-up aus „Supermodel (You Better Work)“ von RuPaul und „I’m Too Sexy“ von Right Said Fred. Sie nahmen die Aufgabe ernst, bauten Elemente der Ballroom-Kultur in ihre Choreografie ein und präsentierten glamouröse Looks auf dem Eis.

Gilles und Poirier belegten bei den letzten beiden Weltmeisterschaften jeweils Platz zwei und wollen in Mailand erneut auf dem Podium landen – wenn nicht sogar eine Stufe höher.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp.

Knapp dahinter auf Rang vier folgt das britische Duo Lilah Fear und Lewis Gibson, das den Spice Girls mit seinem Rhythm Dance Tribut zollte. Fear trug ein von Ginger Spice inspiriertes Union-Jack-Kleid, während Gibson offenbar Scary Spices Animal-Print-Look aufgriff. Das Paar lief zu einem Medley aus „Wannabe“, „Who Do You Think You Are?“ und „Spice Up Your Life“.

Heimfavoriten und Diskussionen um Musikrechte

Die Top fünf nach dem Rhythm Dance komplettieren die Lokalmatadoren Charlène Guignard und Marco Fabbri aus Italien. Sie liefen zu „Everybody (Backstreet’s Back)“ sowie zum Backstreet-Boys-Titel „That’s the Way I Like It“.

Die Musikauswahl für den Eiskunstlauf-Wettbewerb sorgte in den vergangenen Wochen für Diskussionen, nachdem einige Athleten erklärten, sie hätten keine Rechte für die Songs erhalten, zu denen sie laufen wollten. Der spanische Herrenläufer Tomas-Llorenc Guarino Sabate ging mit einem von den Minions inspirierten Programm viral, bei dem er ein gelbes T-Shirt und Latzhose wie die Figuren trug.

Sabate war zunächst mitgeteilt worden, dass er keine Genehmigung habe, zur Musik aus dem Minions-Soundtrack zu laufen. Das Urheberrechtsproblem wurde inzwischen jedoch mit Universal Studios geklärt.

Der Eiskunstlauf-Wettbewerb der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand wird in dieser Woche mit dem Free Dance im Eistanz sowie den Wettbewerben der Männer, Frauen und Paare fortgesetzt.