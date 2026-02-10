Warum war Bad Bunnys Super-Bowl-Halbzeitshow umstritten?

Hier ist eine ziemlich grundlegende Tatsache über den Mann, den einige Konservative schon lange vor Beginn seiner Super-Bowl-Halbzeitshow als Feind amerikanischer Werte darzustellen versuchten: Als Kind war Benito Antonio Martínez Ocasio, alias Bad Bunny, buchstäblich Chorknabe.

Er wuchs zu einem der am wenigsten problematischen Menschen der gesamten Musikindustrie heran. Ein nachdenklicher, bescheidener Typ, dessen größter „Skandal“ darin bestand, das Handy eines aufdringlichen Fans in ein Gebüsch zu werfen.

In der neuesten Folge von ROLLING STONE Music Now spricht ROLLING STONE-Autorin Julyssa Lopez, die Bad Bunny seit Jahren interviewt, mit Moderator Brian Hiatt über Bad Bunnys Karriereweg, analysiert seinen Super-Bowl-Auftritt und rätselt über die ungewöhnlich heftige Kontroverse darum.

Empörung schon vor dem ersten Ton

Schon die bloße Ankündigung, dass Bad Bunny die Halbzeitshow headlinen würde, reichte aus, um in einigen MAGA-Kreisen Empörung auszulösen – eine Reaktion, mit der Lopez nach eigener Aussage nie gerechnet hätte. „Ich dachte, wenn überhaupt, würde man eine Halbzeitshow auf Spanisch als historischen Moment feiern, den man begrüßt und zu dem man aufschaut“, sagt sie. Die komplette Podcast-Folge ist auf Apple Podcasts oder Spotify zu hören.

Gerade nachdem Bad Bunny bei den Grammys ICE kritisiert hatte, schienen Konservative eine Art anti-Trump-Spektakel zu erwarten. Bekommen haben sie etwas deutlich Subtileres, Kraftvolleres und Fröhlicheres: eine gemeinschaftliche Feier puerto-ricanischer Identität sowie der Einheit von Ländern auf dem gesamten amerikanischen Kontinent – verbunden mit unverhohlenem Patriotismus für die Vereinigten Staaten.

Patriotismus statt Provokation

Eine Performance, die angeblich so transgressiv sein sollte, dass sie eine alternative Turning-Point-U.S.A.-Halbzeitshow erforderte – mit dem angeblichen moralischen Vorbild Kid Rock –, endete mit Feuerwerk in Rot, Weiß und Blau. „Wenn man Amerika liebt, muss man ganz Amerika lieben“, sagt Lopez. „Und Puerto Rico ist Teil von Amerika.“

Es gab durchaus politische Botschaften in der Show, darunter die offenbar problematische Behauptung, dass Liebe stärker ist als Hass. Große Wirkung hatte auch die Entscheidung, Ricky Martin den antikolonialistischen Song „Lo Que Le Paso a Hawaii“ singen zu lassen. „Ricky musste berühmt werden, indem er Englisch lernte, crossover ging und sich in vielerlei Hinsicht an die USA assimilierte“, erklärt Lopez. „Es gibt mir Gänsehaut, darüber nachzudenken, dass Ricky nun als Erwachsener auf Spanisch singt und über Kolonialismus – das war ein besonders kraftvoller Zug von Bad Bunny.“

Popgeschichte und kultureller Kontext

Und dann war da noch der Auftritt von Lady Gaga, der ausschließlich Bad Bunnys ausgeprägtem Little-Monster-Fansein geschuldet war und keiner spezifischen Botschaft. Gleichzeitig, so Lopez, sei es enorm wichtig gewesen, einen Song wie „Die with a Smile“ in einem Salsa-Rhythmus zu hören – also bekannte Songs in den Kontext von Puerto Rico und lateinamerikanischer Musik zu setzen und all die Möglichkeiten hörbar zu machen, die sich daraus ergeben.

