Trump verspottet Frauen-Hockeyteam, während er Männern zum Gold gratuliert

Erschöpfte, verschwitzte Athleten, Bier, Champagner und ein Glückwunschanruf des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Alles Standard beim Feiern eines olympischen Goldmedaillensiegs. Doch ein Teil des Trubels um die US-amerikanische Männer-Hockeymannschaft – die ihre erste olympische Goldmedaille seit dem „Miracle on Ice“ von 1980 gewann – nahm eine politische Wendung, als der angeschlagene FBI-Direktor Kash Patel in der Umkleidekabine mitfeierte, bevor er Präsident Donald Trump zuschaltete. Dieser beschwerte sich bei den Spielern, er werde auch das mit Gold ausgezeichnete US-Frauenteam zu Feierlichkeiten ins Weiße Haus „mitbringen müssen“, sonst werde er „impeached“.

In Videos der Feier trank Patel – dessen Büro tagelang darauf beharrte, er sei aus dienstlichen Gründen in Mailand und nicht zum Feiern bei den Olympischen Spielen – Bier auf Ex, schlug auf Tische und probierte die Goldmedaillen der Spieler an. An einer Stelle hielt er sein Handy hoch, damit der Präsident eine Botschaft an das Team richten konnte.

Trump gratulierte ihnen und bot an, Militärflugzeuge zu koordinieren, um das Team von Miami (wohin es fliegen wird, um Winterstürme im Nordosten zu umgehen) nach Washington, D.C., zu seinem „State of the Union“-Auftritt am Dienstag zu transportieren.

Feier mit politischem Unterton

„Wir machen das im Weißen Haus“, sagte Trump zu den Spielern. „Wir werden einfach ein bisschen Spaß haben, wir haben Medaillen für euch, Jungs. Und wir müssen – das muss ich euch sagen – wir werden auch das Frauenteam mitbringen müssen, das wisst ihr“, sagte der Präsident lachend. Die Spieler lachten. „Ich glaube, ich würde wahrscheinlich impeached werden [wenn ich es nicht täte]“, fuhr Trump fort.

Weder das Weiße Haus noch USA Hockey – das sowohl das Männer- als auch das Frauenteam betreut – reagierten umgehend auf Anfragen von ROLLING STONE.

Die Vereinigten Staaten gewannen bei den Winterspielen in Mailand-Cortina 12 Goldmedaillen, die Hälfte davon durch Athletinnen, weitere zwei durch gemischte Teams. Das Finale des Frauen-Hockeyturniers zwischen den USA und Kanada brach den Rekord als meistgesehenes Frauen-Hockeyspiel aller Zeiten. Bislang hat das Weiße Haus dem US-Frauenteam keine Einladung ausgesprochen, und es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Präsident ihnen telefonisch in der Umkleidekabine gratuliert hat.

Stattdessen stellte der Präsident – der behauptet, er wolle den Frauensport „schützen“ und bewahren, indem er transgeschlechtliche Athleten dämonisiert – das Frauenteam als ungebetene Anhängsel der Männerfeier dar. Es überrascht nicht bei einem Präsidenten mit einer langen Geschichte reflexhafter Frauenfeindlichkeit und mutmaßlichen Übergriffen gegen Frauen.

Kritik und Drohungen gegen Athleten

Team USA befand sich bereits vor diesen Olympischen Spielen in einer schwierigen Lage. Die Mannschaft reiste nach Italien unter internationaler Aufmerksamkeit für Trumps tödliches Vorgehen gegen Migration, die anhaltenden Nachwirkungen der Epstein-Affäre und die dauerhaften Spannungen, die Trump zwischen den Vereinigten Staaten und ihren internationalen Verbündeten verursacht hat. Jeder Athlet, der offen seine Sorgen über das politische Klima in den USA äußerte oder gar den Präsidenten und die Republikaner kritisierte, wurde Ziel von Drohungen und koordinierten Angriffen konservativer Kreise.

Trump griff sogar den US-Skifahrer Hunter Hess direkt an, nachdem dieser Reportern gesagt hatte: „Nur weil ich die Flagge trage, heißt das nicht, dass ich alles repräsentiere, was in den USA vor sich geht.“ Der Präsident bezeichnete Hess daraufhin in einem Beitrag auf Truth Social als „echten Verlierer“, der „nicht hätte fürs Team vorsprechen sollen“, wenn er so empfinde.

Die Eiskunstläuferin Amber Glenn – die Gold in der Teamwertung gewann – sagte, sie habe „eine beängstigende Menge an Hass/Drohungen“ erhalten, nachdem sie offen über ihre Erfahrungen als LGBTQ-Athletin gesprochen hatte. Konservative Kommentatoren und Influencer gingen so weit vorzuschlagen, Athleten, die den Präsidenten oder den Zustand des Landes offen kritisierten, aus dem Team zu werfen oder ihnen die Staatsbürgerschaft zu entziehen.

Patel unter Druck

Währenddessen feierte FBI-Direktor Patel mit den Spielern in Mailand, während er und das FBI versuchten, Vorwürfe der Inkompetenz und des Missbrauchs öffentlicher Gelder abzuwehren, unter anderem für persönliche Reisen zu Sportveranstaltungen und Besuche bei seiner Freundin, der Sängerin Alexis Wilkins. Patel erklärte, er sei in Mailand zu „mehreren Treffen mit Partnern und Amtskollegen, einschließlich des Botschafters, zur Unterzeichnung von Absichtserklärungen, LEGAT-Treffen, Sicherheitsbriefings und mehr“ gewesen, und es sei „NICHT zutreffend zu sagen, dass er auf Staatskosten zu einer privaten Reise fliegt“, schrieb er in einem Social-Media-Beitrag mit einer E-Mail des FBI an „MS Now“.

Es sei daran erinnert, dass Patel 2023, lange vor Amtsantritt, öffentlich erklärte, der FBI-Direktor benötige keinen „staatlich finanzierten G-5-Jet, um in den Urlaub zu fliegen“, und vorgeschlagen hatte, das Flugzeug am Boden zu lassen. Während seiner Anhörung zur Bestätigung im Jahr 2025 versprach Patel, die Ressourcen des FBI ausschließlich der Rettung amerikanischer Leben zu widmen. „Amerika verdient eine bessere Form von Gerechtigkeit, und ich werde sie liefern“, erklärte Patel.

„Für die sehr besorgten Medien – ja, ich liebe Amerika und war zutiefst geehrt, als meine Freunde, die frischgebackenen Goldmedaillengewinner von Team USA, mich in die Umkleidekabine einluden, um diesen historischen Moment mit den Jungs zu feiern“, schrieb Patel am Montag auf X. „Größtes Land der Welt und größte Sportart der Welt.“

Selbst wenn man der Ansicht ist, dass es nichts Falsches daran gibt, wenn ein Regierungsvertreter mit Spielern in der Umkleidekabine feiert, legt Patels Verhalten wie das eines Verbindungshaus-Anwärters an dem Tag, an dem ein bewaffneter Mann erschossen wurde, während er versuchte, Trumps Anwesen Mar-a-Lago zu stürmen, nahe, dass er nicht so fokussiert auf seine Aufgaben ist, wie er es den Gesetzgebern versprochen hatte.