No Consent: Kanye West postet Nacktvideo von Pamela Anderson

Für „The Last Showgirl“ erntet Pamela Anderson derzeit die besten Kritiken ihrer Schauspielkarriere. In Gia Coppolas Drama spielt die 57-Jährige ein in die Jahre gekommenes Showgirl. Manche Kritiker glauben, dass das ehemalige „Baywatch“-Starlet gar eine Oscarnominierung als „Beste Hauptdarstellerin“ erhalten könnte.

Anderson hat lange gegen ihr Image als „Blondchen“ angekämpft. Ihre Rollen, wie in „Baywatch“, als auch ihre Eskapaden (das Sextape mit Tommy Lee) machten den Imagewandel natürlich schwer.

Sicher kommt es ihr gerade jetzt, da die Oscar-Kampagnen anrollen, äußerst ungelegen, woran ausgerechnet Kanye West erinnert hat. Im Jahr 1998 trat Pamela Anderson auf einer Feier auf. Sie überreichte eine Torte. An den „Playboy“-Chef Hugh Hefner. Und war dabei splitternackt, bis auf die Stilettos. Auszüge von dieser „Geburtstagsüberraschung“ zeigte Kanye West in seiner Instagram-Story vom Mittwoch.

Pamela Anderson: Nacktvideo

Hefner feierte damals seinen 82. Geburtstag. Er war mit Pamela Anderson befreundet. Im Februar 1990 war sie das „Playmate of the Month“ im „Playboy“. Von Machtmissbrauch soll allerdings keine Rede gewesen sein. Im Gegenteil. Hefner sei der einzige „prominente Mann“ gewesen sein, der ihr je mit „völligem und uneingeschränkten Respekt“ begegnet sei. Das sagte Anderson der „Times“.

Das Fotoshooting für das „Playboy“-Cover, sagte Anderson, sei für sie prägend gewesen. „Ich war sehr schüchtern. Und ich hasste dieses Gefühl. Deshalb habe ich es getan“, sagt sie. „Ich wollte dieses Gefühl einfach nicht mehr haben.“ Somit habe Hugh Hefner ihr bei ihrer Emanzipation geholfen.

Beim Shooting habe sie zum ersten Mal erfahren wie es ist, „eine sinnliche Frau zu sein“, sagte Anderson der Zeitung. „Meine Sexualität gehörte mir. Ich holte mir meine Macht zurück.“

Warum hat Kanye das Nacktvideo von Pamela Anderson gepostet?

Warum ausgerechnet Kanye West ohne jeden Zusammenhang das Geburtstagsvideo postete? Unklar. Vielleicht hatte er „The Last Showgirl“ gesehen und wollte Pamela Anderson Tribut zollen, auf eigenwillige Art. Außerdem postet er gerne Nacktvideos und Nacktbilder, wie von seiner Frau Bianca Censori.

Parallel zum Anderson-Video spielte West jedoch einen Audioclip ein, mit den Worten: „Hide your bitch”. Was wie eine Beleidigung klingt, könnte im sexistischen Rap-Terminus jedoch auch als „Kompliment“ gemeint sein. Denn Kanye West und Pamela Anderson kennen sich gut. Sie spielte 2006 in seinem Video zu „Touch the Sky“ mit.