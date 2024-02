Madonna holt Pamela Anderson zu sich auf die Bühne

Madonna reist gerade mit ihrer „The Celebration“-Tour um die ganze Welt und machte am Mittwoch, dem 21. Februar, in Vancouver Halt. Dabei hatte sie, wieder einmal, eine besondere Gästin dabei – Pamela Anderson unterstützte die „Queen of Pop“ auf der Bühne, indem sie die Rolle der Gast-Jurorin während des Songs „Vogue“ einnahm.

Prominente Position für die Schauspielerin

Damit reiht sich die „Baywatch“-Darstellerin in eine Riege prominenter Kolleg:innen ein, denen diese Ehre ebenfalls schon zuteilwurde. Für die inszenierte Fashion-Show, die Madonna während ihres Hits in die Konzerte einbaut, nahmen bereits Stars wie Stella McCartney, Donatella Versace, Jean Paul Gaultier, Diplo oder FKA twigs neben ihr Platz. Anderson wurde von der 65-Jährigen auf die Bühne geführt und bekam eine herzliche Umarmung, bevor sie sich auf den Juror:innen-Stuhl setzte.

Pamela Anderson präsentierte sich wie gewohnt selbstbewusst und setzte mit ihrem Outfit, bestehend aus Minirock und schwarzem Rollkragenpullover, gekonnt ihre langen Beine in Szene – die sogar Madonna noch einmal in ihrer Instagram-Story erwähnte. Dort teilte sie zwei Bilder von den beiden gemeinsam, eins auf der Bühne und eins Backstage, und schrieb dazu „Beste Beine der ganzen Stadt… @pamelaanderson“.

Bis Ende April ist die „Like A Virgin“-Sängerin noch auf Tournee in Nordamerika. Den UK- und Europa-Abschnitt ihrer „The Celebration“-Reise hat sie bereits im Dezember in London beendet, dort, wo sie auch ihr allererstes Konzert der Tour im Oktober gespielt hatte. Im November war sie unter anderem auch in Berlin – lest hier, wie es bei einem der Hauptstadt-Gigs abging.