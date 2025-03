Kanye Wests neues Album: Zu wenig, und zu spät

Der Schockwert ist bei weitem keine revolutionäre Idee. Im Jahr 2025 kommt man mit schlechtem Benehmen leichter davon. Solange es in eine bestimmte Anti-Woke-Perspektive fällt. Rassisten und Nazis blühen auf X auf, während pro-palästinensische Demonstranten verhaftet und abgeschoben werden können. Das ist es, was an Kanye West ‚ jüngster Hinwendung zur Provokation so ärgerlich ist. Kanye West hat es geschafft, seine unfassbar dummen und extremistischen Gedanken in eine Endlosschleife von Inhalten zu verwandeln. Genau wie alle Männer, die derzeit an der Macht sind. Er hat zufällig einmal formell hervorragende und klanglich gewagte Musik gemacht.

Es wird immer schwieriger, mit beiden Gedanken zu rechnen. Dass West ein einst brillanter Musiker war und derzeit ein echter Idiot ist. Obwohl es Grund zu der Annahme gibt, dass er möglicherweise schon immer weniger intelligent war, als die Leute dachten. „Crack Music“ aus dem Album „Late Registration“ ist auf eine seltsam verschwörerische Art und Weise, die einen über seine aktuellen Ansichten nachdenken lässt. Obwohl er damals zumindest ein Fundament und Verständnis für die Vorherrschaft der Weißen und politische Gewalt hatte. Das ist heute nicht mehr der Fall. Nichts an seinem Verhalten ist ein Mittel zum Zweck oder Teil eines cleveren Plans. Er ist ein psychisch kranker, hasserfüllter und eifersüchtiger Mann.

Wir wissen jedoch jetzt, dass Kanye West, wenn er nicht gerade ein „weißer Rassist in Schwarzbesitz“ ist, der nutzlos über Blue Ivy Carter schreit oder sich lautstark über den Einfluss von Kim Kardashian auf seine Kinder auslässt, immer noch hochwertige Musik machen kann. Was umso frustrierender ist. „Bully“, sein neuestes Projekt, erschien als Kurzfilm, der auf seinem X-Account getwittert wurde. Und hat das Zeug dazu, ein Ruck in dieser frustrierenden Ära von Yees Karriere zu sein. Wie bei allen Kanye-Projekten in dieser verfluchten Ära war die Veröffentlichung voller Chaos. Nachdem das Video an die Spitze der YouTube-Charts gesprungen war, wurde es unerklärlicherweise wieder entfernt. Und erst diese Woche wurden die Songs des Albums von Apple Music entfernt.

Das Ziel ist es, uns zu schockieren, was schon lange nicht mehr funktioniert

Natürlich sind wir von West an größenwahnsinnige Überraschungen gewöhnt. Yeezus war geprägt von Guerilla-Marketing-Aktionen. Projektionen seines schwarzen, strengen, einst gutaussehenden Gesichts auf die gleichen Bürgersteige, auf denen Obdachlose schlafen. The Life of Pablo rekontextualisierte, was es bedeutete, ein Album fertigzustellen. Und zwang uns, seine Mitternachts-Tweaks von „Wolves“ und anderen Tracks auf Pablo nachzuholen.

Dieser Mann nimmt sich Zeit, aber auch übereilt, um ein Album zu veröffentlichen. Das Ziel ist es, uns zu schockieren, was schon lange nicht mehr funktioniert. Dieses Mal brachte West die Welt nicht zum Stillstand. Sondern brachte die Leute dazu, genervt mit den Augen zu rollen. Aber zur Überraschung vieler, auch dieses Autors, hatte Bully etwas Saft. Mehr Leben als jedes seiner Werke nach The Life of Pablo.

Der Film beginnt mit seinem Sohn Saint, der sich vom Zuschauer abgewandt in einem Boxring befindet. Dies ist derselbe Junge, um den sich sein Vater in „No More Parties in LA“ bekanntermaßen keine Sorgen machte. („Ich mache mir Sorgen um meine Tochter/ich mache mir Sorgen um Kim, aber Saint ist Baby Ye, um ihn mache ich mir keine Sorgen“). Saint ist ein Stellvertreter für seinen Vater, der sich als Märtyrer sieht. Der von allen Seiten angegriffen wird.

„Preacher Man“ ist in all seinem nackten Optimismus so gut wie kein anderer Song, den wir seit Donda gehört haben

Es ist nicht nur ein Akt der Vetternwirtschaft. Sondern ein Vater, der seinen Sohn als Gefäß für seine Lasten und Sünden benutzt. Zum Glück ist das Video unsinnig, sehr reichhaltig und entwaffnend witzig. Eine Momentaufnahme dessen, wie entzückend Wests frühere Musikvideos sein konnten. Das Video beginnt mit dem Song „Preacher Man“, der klingt, als hätte er aus der Post-Yeeezus-Pressung stammen können, als Adidas West gerade unter Vertrag genommen hatte. Diese Version von ihm war unbeschwerter, gelassener und ein eifriger Mitarbeiter.

Heutzutage ist West ein Reaktionär. Manchmal sowohl in der Politik als auch in der allgemeinen Stimmung. Er fühlt auf eine Art und wechselt dann mit Freude die Richtung. Lacht fast über die einfachen Leute, die nicht mithalten können. „Preacher“ ähnelt 2Pac, Future oder Thug, dem Stil, von dem Ye sich um 2013-2016 herum textlich inspirieren ließ. Anstatt wie Mos Def oder Jadakiss zu rappen, entschied er sich für Minimalismus. Er entschied sich dafür, über klar formulierte Details des Promi-Lebens zu rappen, statt über Wortspiele. Witze darüber, dass Frauen keinen Sport mögen, es sei denn, es gibt Sitzplätze auf dem Boden, erinnern an die spielerische Misogynie in „Blood on the Leaves“ oder „Gold Digger“.

Erinnern Sie sich nicht daran, dass West ein Publikumsliebling war, der Menschen aller Couleur zusammenbringen wollte, um sich seinem durchschaubaren Solipsismus anzuschließen? „Preacher Man“ ist in all seinem nackten Optimismus so gut wie kein anderer Song, den wir seit Donda gehört haben. Einem Album über seinen Glauben, während er seine Familie verliert.

Ein Interpret anderer Songs, der ein Sample verwendet, um Sie emotional zu berühren

Apropos Familie: Wissen wir, ob Frau Kardashian wusste, dass West ihren Sohn als Stellvertreter für sich selbst in diesem Musikvideo einsetzen würde? Die Kinder von Ye waren in den letzten Wochen ein Streitpunkt , als seine Ex-Frau ihre Frustration darüber zum Ausdruck brachte, dass Ye ihre Tochter North in einem Song mit Sean „Diddy“ Combs vorstellte. Dieser Song wurde zwar schnell entfernt. Aber North gab diese Woche ein anderes Debüt in einem Song mit FKA Twigs.

Was den Rest der Musik auf Bully betrifft, so werden wir mit einem Hauch von Kanyes Vergangenheit verwöhnt. In „Circles“, dem vierten Song dieses kurzen Projekts, interpretiert West mit einem geduldigen, lebhaften Beat Cortex‘ „Huit Octobre 1971“. Hier ist er in Bestform. Ein Interpret anderer Songs, der ein Sample verwendet, um Sie emotional zu berühren. Ihr Gehirn dazu zu bringen, sich an das erste Mal zu erinnern, als Sie das Original hörten. Und gleichzeitig neue und warme Vocals hinzufügt, die ein völlig neues Gefühl erzeugen. („H to the Izzo“ ist ein gutes Beispiel dafür. „All Falls Down“ auch).

Ich bin schockiert, wie unsinnig die Texte sind

MF Doom und Tyler, the Creator haben beide diesen speziellen Cortex-Track gesampelt. Und während Dooms Version bei weitem die kraftvollste ist, kann West Tylers Flip mit Leichtigkeit besiegen. An anderer Stelle, wie bei „Bully“, klingt Ye wie bei 808’s and Heartbreak. Wo er Auto-Tune verwendete, um ein weinerliches Crescendo aufzubauen. Ein dramatischer Effekt für einen Mann, der emotional am Limit ist. Für manche Leute mag es Spaß machen, sich das anzuhören. Mich hat es weniger begeistert. Ich bin schockiert, wie unsinnig die Texte sind.

Und das ist es letztendlich, was Bully einem hinterlässt. Beim Hören des Albums passierte etwas mit mir, das noch nie bei einem Album von Kanye West passiert war. Langeweile. Langeweile mit allem. Seinen Possen, seinen nicht-musikalischen Tweets und dem ewigen Diskurskreislauf. Seiner Meinung nach war die Hälfte des Gesangs A.I. Obwohl ich nicht genau sagen konnte, wo der künstliche Gesang anfing, brachte es mich zum Lachen, dass ich nicht einmal sagen konnte, wann die A.I. passierte.

„Highs and Lows“ klingt, als hätte man 808s and Heartbreak in ein futuristisches MacBook eingetippt und seine Vocals herausgeholt. Aber es ist immer noch unklar. Es ist alles ein Ratespiel zu diesem Zeitpunkt. Als ob heute der Tag wäre, an dem für ihn alles zusammenbricht. Alles ist durcheinander. Nichts ist wirklich wichtig. Der Kreislauf geht weiter