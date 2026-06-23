Preis für Popkultur 2026: Westbam für Lebenswerk geehrt

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Der Preis für Popkultur ist am Sonntag (21. Juni) zum neunten Mal verliehen worden. Im Berliner Zeiss-Großplanetarium wurden Auszeichnungen in elf Kategorien vergeben.

Die Verleihung fiel erstmals auf den Tag der Fête de la Musique. Rund um das Planetarium fand deshalb bereits am Nachmittag ein öffentliches Musikprogramm statt, bevor am Abend die Preisverleihung begann.

Westbam erhält Preis für das Lebenswerk

Mit dem Lebenswerkpreis würdigte der Verein zur Förderung der Popkultur den Einfluss von Westbam auf die deutsche und internationale Clubkultur. Die Laudatio für den DJ, Produzenten und Mitbegründer der Loveparade hielt der Chicago-House-Musiker Robert Owens, der seit Jahrzehnten mit Westbam verbunden ist.

Peaches, Nina Chuba und Tristan Brusch ausgezeichnet

In den regulären Kategorien gingen die Preise an Künstler:innen und Projekte aus unterschiedlichen Bereichen der Popkultur. Peaches wurde als Lieblingskünstlerin ausgezeichnet. Das Album des Jahres stammt nach Ansicht der Abstimmenden von Tristan Brusch: „Am Anfang“ setzte sich in der Kategorie Lieblingsalbum durch.

Für die „Arena Tour“ erhielt Nina Chuba den Preis für die beeindruckendste Liveshow. Als Lieblingssong wurde „Näher“ von FAYIM ausgezeichnet. Novaa gewann in der Kategorie Lieblingsproduzent:in.

Das Programm bei und vor der Preisverleihung

Trotz stürmischer Wetterbedingungen am Vormittag kamen laut Veranstalter:innen rund 2.500 Besucher:innen zu den Konzerten vor dem Planetarium. Auf dem Programm standen Auftritte von 6euroneunzig, Baumgart und Nadja Benaissa.

Durch die Abendveranstaltung führte die Journalistin und Moderatorin Victoria Reichelt. Musikalische Beiträge kamen unter anderem von Baumgart, Justin Hayo, MADANii und Mariybu.

Der Preis für Popkultur wird seit 2016 vom Verein zur Förderung der Popkultur verliehen. Nach Angaben des Vereins stehen dabei künstlerische Leistungen und gesellschaftliche Relevanz im Mittelpunkt, unabhängig von Verkaufszahlen oder Chartplatzierungen.

Alle Gewinner:innen des Preis für Popkultur 2026

Lieblingskünstler:in / Lieblingsband: Peaches

Hoffnungsvollste Newcomer:in: Grenzkontrolle

Lieblingsproduzent:in: Novaa

Lieblingsalbum: Tristan Brusch – „Am Anfang“

Lieblingssong: FAYIM – „Näher“

Bewegendstes Bild: JAMEL – „Lauter Widerstand“

Beeindruckendste Liveshow: Nina Chuba – „Arena Tour“

Gelebte Popkultur: SchwuZ

Lieblingspodcast: Jan Schwarzkamp – „Der Soundtrack meines Lebens“

Herausragendes gesellschaftliches Engagement: Corner Chor – „Scheiß AfD Jodler“

Preis für das Lebenswerk: Westbam

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