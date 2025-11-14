Nova Music Festival: Gedenkausstellung noch bis Sonntag in Berlin

Tausende Menschen haben in Berlin bereits die Ausstellung „October 7, 06:29 AM – The Moment Music Stood Still“ auf dem Gelände des einstigen Flughafen Tempelhofs besucht. Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und von Universitäten waren dabei.

In den vergangenen Wochen fanden Panels zu unterschiedlichsten Themen statt. So diskutierten zuletzt während eines mit dem Titel Panels „Where is the line?“ Musiker Schiller, Florian Drücke (Geschäftsführer BVMI), Johannes Everke (Geschäftsführer BDKV), Robert Levine (Journalist, Billboard) und Tal Shimony, einer Überlebenden des Anschlags und Berlinerin, über die Ereignisse, die Israel verändert haben.

Die immersive Ausstellung, zuvor bereits in Tel Aviv, New York, Los Angeles, Miami, Buenos Aires, Toronto und Washington, D.C. zu sehen, rekonstruiert per Multimedia-Technik das Gelände des Nova Music Festivals, zeigt forensisches Material, verschiedene Installationen und persönliche Berichte von Überlebenden und Angehörigen. Besucher berichten von sehr emotionalen Erfahrungen. Zelte, Campingstühle, Toiletten, ausgebrannte Autos erzählen vom Grauen.

Abschlussveranstaltung am Sonntag

Noch bis Sonntag (16. November) gibt es die Möglichkeit, die eindringliche Ausstellung besuchen zu können. An dem Tag findet auch die öffentliche Abschlussveranstaltung statt, bei der die Berliner Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson und Katharina Günther-Wünsch, Senatorin für Bildung und Jugend, zu Gast sein und einige Worte sprechen werden. Auch Ofir Amir, Gründer und Produzent des Nova Music Festivals, ist anwesend.

Beim Hamas-Angriff auf das Festival wurden am 07. Oktober 2023 411 Menschen ermordet, Hunderte verletzt und 44 verschleppt.