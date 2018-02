O.J. Simpson soll im neuen Film von Sacha Baron Cohen mitspielen

Gerüchten zufolge soll Comedian Sacha Baron Cohen 15.000 Britische Pfund bezahlt haben, damit O.J. Simpson in seinem nächsten Film mitspielt.

So hat eine anonyme Quelle gegenüber „The Mail“ berichtet, dass Sacha Baron Cohen mit einer gelockten Perücke und einer schwarzen Brille mit dicken Rahmen gesichtet wurde, wie er O.J. Simpson in einem Hotelzimmer in Las Vegas besucht hat. Ein Stunt für Cohens kommenden Film soll auf dem Drehplan gestanden haben. Und die Quelle ist sich sicher:

„O.J. wäre unter keinen Umständen in das Hotelzimmer gegangen, hätte er nicht einen Haufen Geld erhalten. Sacha hätte O.J. niemals dazu bewegen können, ohne tief in die Tasche zu greifen.“

Weiterlesen James Hetfield: Rolle im Film über einen der schlimmsten Serienmörder aller Zeiten In einem Biopic über Ted Bundy übernimmt Metallica-Sänger James Hetfield die Rolle des Cops, der den Serienmörder festgenommen hat Laut seiner IMDb-Seite ist das nächste Projekt von Sacha Baron Cohen der Film „Mandrake The Magician“. Geplantes Erscheinungsdatum ist 2019. Unklar ist allerdings, ob die Szene mit O.J. Simpson für diesen Film ist. Unter Umständen arbeitet Cohen auch noch an einem anderen Filmprojekt, welches allerdings noch nicht offiziell gelistet ist. Zuletzt war Cohen im Film „Alice Through The Looking Glass“ zu sehen.

Im Mordprozess 1995 wurde O.J. Simpson für unschuldig befunden, seine Exfrau Nicole Brown Simpson und deren Bekannte Ronald Goldman ermordet zu haben. Im anschließenden Zivilprozess jedoch musste er eine Millionenstrafe an die Hinterbliebenen zahlen. Im Jahr 2008 wurde Simpson des bewaffneten Raubüberfalls und der Geiselnahme für schuldig befunden und zu einer 33-jährigen Haftstrafe im Lovelock Correctional Center im US-Bundesstaat Nevada verurteilt. Nach diesen 9 Jahren wurde er am 1. Oktober 2017 auf Bewährung aus der Haft entlassen.