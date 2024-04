War das der Grund für das Ehe-Aus bei Sacha Baron Cohen?

Gewohnt humorvoll haben Sacha Baron Cohen und Isla Fisher am Freitag (5. April) bei Instagram ihre Scheidung bekannt gegeben. Ein gemeinsames Bild, das die beiden veröffentlichten, zeigt beide in weißer Tennis-Kleidung. Dazu schrieben sie: „Nach einem langen Tennismatch, das über 20 Jahre gedauert hat, legen wir endlich unsere Schläger nieder“. Jetzt wurde bekannt, dass Differenzen bezüglich des gemeinsamen Wohnorts zur Trennung geführt haben sollen.

Er wollte nach London, sie nach Australien

Bis zum Ende ihrer Ehe sind Cohen und Fisher zwischen Los Angeles und London hin- und hergependelt. Nun verrät eine Insiderin der „Mail on Sunday“, dass Cohen, der in England aufgewachsen ist, seiner Familie sehr nahe stehe und deswegen gerne fest nach Großbritannien ziehen würde. Fisher soll jedoch ihre Heimat Australien bevorzugen. Die Meinungsverschiedenheiten haben letztendlich zur Trennung geführt, so die Quelle. Die Scheidung soll das Ex-Paar bereits Ende 2023 eingereicht haben.

Kontroverse um Rebel-Wilson-Autobiografie

Wenige Tage vor Bekanntgabe der Scheidung machten Anschuldigungen der Schauspielerin Rebel Wilson gegenüber Cohen die Runde. In ihren Memoiren „Rebel Rising“ widmet sie dem Comedian ein ganzes Kapitel – und macht keinen Hehl daraus, dass er ihrer Meinung nach bei gemeinsamen Dreharbeiten zu „Grimsby“ als „Arschloch“ in Erinnerung blieb und sich oft unangemessen verhielt. Wilson warf ihm später via Instagram vor, die Veröffentlichung ihres Buches mit „hochpreisigen Anwälten oder PR-Krisen-Managern“ verhindern zu wollen.

Baron Cohen bestreitet die von Wilson erhobenen Vorwürfe vehement. „Wir wissen zwar, wie wichtig es ist, seine Meinung zu äußern, aber diese nachweislich falschen Behauptungen werden durch umfangreiches detailliertes Beweismaterial direkt widerlegt, darunter aktuelle Dokumente, Filmmaterial und Augenzeugenberichte von Personen, die vor, während und nach der Produktion von The Brothers Grimsby anwesend waren“, ließ ein Sprecher des Schauspielers erklären.